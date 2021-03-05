Пытки в Ярославле

В конце февраля 2021 «Новая газета» опубликовалановое видео с пытками в ярославской колонии № 1, которое журналисты получили от сотрудников правозащитного фонда «Общественный вердикт».

Первая часть видео снята в августе 2016 года. На записи несколько сотрудников ФСИН «распяли» на парте заключенного, и жестоко избили его дубинками. При этом осужденному в этот момент оставалось буквально две недели до освобождения. Пострадавший рассказал журналистам подробности того, что предшествовало избиению. Свое имя он попросил скрыть. «Новая газета» в своей публикации называет его Андреем Ивановым. По словам мужчины, за день до пыток в колонию зашел спецназ для проведения обыска.

«Выбросили всю еду на пол, стали разбрасывать вещи. Я мусульманин. Я не могу без омовения прикоснуться к Корану. Я выразил возмущение, когда начали выбрасывать еду и скидывать Коран на пол. Они не могут так поступать с моими вещами», – описывает Андрей Иванов увиденное в день обыска.

После инспекции силовиков Иванова забрали в ШИЗО за препирательство, а затем в тот самый «класс с партами».

После освобождения из ярославской колонии Иванов две недели провел в больнице. А фигурант второй части видео «Новой газеты» с пытками скончался в больнице. По информации правозащитников, его зовут Важа Бочоришвили. Он гражданин Грузии, которого после апелляции по приговору отправили в ярославскую ИК-1. После жестоких избиений Важу пересадили в одиночку в ШИЗО, где прятали от посторонних глаз. Затем Бочоришвили скончался в больнице. До освобождения ему оставалось полтора года.

Первую запись пыток в ярославской колонии «Новая газета» опубликовалалетом 2018 года. На ней сотрудники ФСИН избили заключенного Евгения Макарова

По данным сотрудников «Общественного вердикта», мужчине в общей сложности нанесли 856 ударов по ногам, пяткам и спине. Один из сотрудников колонии поливал водой ступни ног Макарова, чтобы боль от ударов чувствовалась сильнее. При этом весь процесс насилия тюремщики снимали на служебный видеорегистратор. После публикации этого видео Следственный комитет открыл уголовное дело, все участвовавшие в избиении сотрудники – 18 человек – были арестованы. Уже в ноябре 2020 суд в Ярославле оправдал по этому делу ВРИО начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Часть из обвиняемых получили сроки от трех до четырех лет и трех месяцев лишения свободы.

Пытки в Иркутске

Одна из последних громких историй с пытками заключенных произошла в Иркутске. После сообщений об этом от должностей отстранили руководителей исправительной колонии 6 и СИЗО-1, а Следственный комитет открыл дело.

Правозащитники проекта «Гулагу нет» рассказали, что в колонии №6 избивали и насиловали осужденного Тахиржона Бакиева. Его поместили в специальный отряд, где содержатся заключенные-«разработчики». Так называют осужденных, которые выполняют все поручения оперативников Федеральной службы исполнения наказаний. Бакиева оскорбляли на основе его религиозных чувств, порвали его Коран. Тогда он обратился за помощью к сотрудникам колонии.

«Вместо защиты и помощи, оперуполномоченные оперативного отдела ИК-6 Ерохин и Медников применили силу к Бакиеву, связали его скотчем, обеспечили его заведомо беспомощное состояние, после чего затащили его в отряд №10 и передали в руки капо-разработчикам, которые при оперативниках начали избивать и пытать Бакиева», – говоритсяна сайте «Гулагу нет».

После избиения несколько осужденных изнасиловали Бакиева палкой от швабры, тем самым повредив ему внутренние органы. Затем осужденного бросили под кровать и заставили сумками, чтобы жертву пыток никто не видел. Под нарами Бакиев пролежал двое суток, а во время переклички в колонии на его имя отзывался другой осужденный. Узнать о случившемся с осужденным помогло сообщение анонимного источника, который рассказал правозащитникам о пытках. Бакиева перевели в больницу для проведения операции.

В «Гулагу нет» также рассказали, что член Общественной наблюдательной комиссии Марина Миняйлова пыталась оказать давление на Бакиева. Выяснилось, что она жена одного из заключенных, который участвовал в пытках Тахиржона.

«Также о ЧП достоверно знали и другие члены ОНК Иркутской области, однако скрывали подробности совершенных преступлений от общества, выполняя роль ширмы и завесы, за которой происходят пытки», – сообщили в «Гулагу нет». Двоих сотрудников колонии, причастных к пыткам, задержали. По делу Тахиржона Бакиева возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Бунт в Ангарске

До перевода в колонии в Иркутске, Тахиржон Бакиев находился в исправительной колонии №15 в Ангарске. В апреле 2020 года там произошел бунт. Все началось с избиения одного из осужденных сотрудниками колонии. Он в знак протеста вскрыл себе вены и записал видеообращение. Но после этого был избит снова.

Избитого поддержали десятки других осужденных, которые в знак протеста нанесли себе увечья. В то время, как ФСИН писала, что ситуация в колонии остается под контролем сотрудников ведомства, российские информационные агентства писали, что в учреждении идут «ожесточенные столкновения» заключенных со спецназом. В результате бунта в колонии начался пожар. После ликвидации возгорания под завалами обнаружили тело одного из осужденных.

Почему проблема не решается?

По последним статистическим данным Следственного комитета, с 2015 по 2018 год в России возбуждено 148 уголовных дел о пытках в колониях и СИЗО. При этом за тот же период времени в ведомство поступило почти 6,5 тысяч жалоб на насилие в тюрьмах. Выходит, что количество уголовных дел в 43,7 раза меньше числа жалоб.

При этом с 2015 по 2019 годы за необоснованное применение физической силы к заключенным судили только 123 сотрудника ФСИН. Издание «Проект» в своем исследовании, опубликованном в конце 2020, пишет, что сотрудников ФСИН за избиения судят чрезвычайно редко.

«Во-первых, избиение – это ЧП, ни один начальник зоны не хочет фиксировать подобное происшествие. Во-вторых, многие сотрудники, по словам бывших работников ФСИН, откупаются и продолжают работать, говорит бывшая сотрудница ИК-5 Рязанской области», – пишет «Проект» в своем исследовании.

В России есть специальные колонии, тюрьмы и даже тюремные больницы, в которых неугодных заключенных «перевоспитывают». По-другому такие места называют «пыточными». К таким выводам журналисты «Проекта» пришли на основании многочисленных свидетельств самих заключенных, их адвокатов, а также сотрудников ФСИН.

Такие «пыточные» есть во Владимирской области, Карелии, Красноярском крае, Мордовии, пишут журналисты.

В исследовании проекта также говорится, что из-за дефицита кадров, коррупции и неумения сотрудников работать с заключенными избиения стали нормой. А в некоторых случаях – единственном способом для «исправления» осужденных. «Механизмы воспитания и убеждения словом, описанные в теории, по словам бывших сотрудников ФСИН, в местах лишения свободы не только не используются, их в принципе почти невозможно применить. Убеждение и воспитание заключенных происходит через принуждение и физическое воздействие. Сотрудникам дали цель – исправить, но не дали механизм», – говорится в исследовании.