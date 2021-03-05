Граждане Турции в шоке и гневе встретили новость о том, что террористы казнили 12 турецких граждан и одного иракца, в основном солдат и полицейских, содержавшихся в пещере на севере Ирака.

Эти люди были заложниками боевиков РПК, леворадикального террористического движения, с которым уже более трех десятилетий ведет борьбу турецкое государство и которую большая часть международного сообщества считает террористической группировкой.

12 февраля, Турция узнала о том, что три офицера турецкого спецназа были убиты и еще несколько ранены в районе Гара на севере Ирака, примерно в 60 километрах. Более трех десятилетий этот горный район служил основной логистической и тренировочной базой РПК. А уже 14 февраля министр обороны Турции Хулуси Акар объявил, что РПК казнила 13 безоружных людей, содержащихся в пещере в Гара.

Турецкие власти опознали этих людей как солдат, полицейских и гражданских лиц, похищенных РПК в разное время. Сообщалось, что среди убитых были два сотрудника Национальной разведывательной организации. По словам Акара, все, кроме одного, были убиты выстрелом в голову, когда в этом районе шла турецкая военная операция. При этом министр добавил, что в ходе операции были убиты 53 боевика РПК.

Число погибших заложников и то, как были убиты эти люди, произвело эффект разорвавшейся бомбы в Турции. Турецкое общество за годы военных операций против РПК и других террористических организаций привыкло к гибели солдат и полицейских, насколько к такому можно вообще привыкнуть. По крайней мере, это вызывает понимание – идет война и солдаты гибнут в боях. Но расстрел безоружных пленников возмутил все общество.

Кем были пленники и как они попали в руки РПК?

Информации крайне мало, и это не случайно. Агентство Reuters сообщило, что новость о похищении 13 человек боевиками РПК ранее не распространялась по соображениям безопасности.

Губернатор Малатьи Айдын Баруш рассказал в СМИ, что все граждане Турецкой Республики были похищены в период с 2015 по 2016 год. Он же назвал имена 10 опознанных заложников: сержант войск ПВО Хусейн Сары, офицер полиции провинции Шанлыурфа Седат Ябалак, старший сержант Семих Озбей, работавший в жандармерии, солдат-танкист Адиль Каваклы, офицер полиции Стамбула Ведат Кая, рядовой жандармерии Сулейман Сюнгюр, сержант жандармерии Мевлют Кахведжи, солдат-артиллерист Мюслюм Алтунташ, который ехал в свое подразделение в Эрзинджан, гражданские лица Айдын Кёсе и Мухаммет Салих Канджа.

Позднее был опознан одиннадцатый заложник – рядовой Седат Сюргюн из Эрзурума. Двенадцатый заложник, опознанный после заявления губернатора, – сержант-специалист Юмит Гыджир.

Интересна личность тринадцатого заложника. Он оказался единственным среди группы гражданином Ирака. Это Джутьяр Мухсин, иракский курд, которого боевики РПК «арестовали» в деревне в провинции Духок по обвинению в шпионаже в пользу Турции. Известно, что его семья уже забрала тело Мухсина в Малатье, а отец рассказал, что его сын был убит пулей в голову.

К слову губернатор Духока, подчиняющийся автономному правительству Иракского Курдистана, прямо осудил казнь Мухсина. Он также добавил, что Мухсин был схвачен РПК без какого-либо права, назвал это бесчеловечным и нарушением законов Иракского Курдистана.

Надо отметить, что все эти люди попали в плен не в результате боев и не были (по крайней мере, все) участниками операций против РПК.

Боевики РПК часто устанавливали импровизированные блокпосты на отдаленных дорогах в районах Восточной и Юго-Восточной Турции и похищали военнослужащих, путешествовавших на общественных автобусах или частных автомобилях, чтобы отправиться домой, навестить свои семьи и затем вернуться на свои базы.

Мужчины, найденные в пещере, именно таким образом были похищены в Турции и перевезены через горную границу на территорию Северного Ирака, в регион, который террористы с первых дней существования используют как свою базу.

Озтюрк Тюркдоган, глава Ассоциации по правам человека в Турции, заявил, что организация была в контакте с 10 семьями заложников, начиная с 2015 года. Однако, несмотря на все усилия по переговорам, освободить их так и не удалось.

Как они погибли?

Южные окраины гор Гара уже какое-то время были ареной вооруженных столкновений между РПК и силами пешмерга, ополчения регионального правительства Иракского Курдистана. Пемшмерга давно пытаются взять под контроль этот район, что остается непростой задачей из-за характера местности. Турция также давно проводит операции на севере Ирака, но они не распространялись на Гара из-за проблем с логистикой. Для Турции зачистка и долгосрочный контроль над территорией потребуют большого военного наращивания, поддержки местной пешмерга и мощных средств снабжения.

В июне прошлого года Турция начала операции «Тигриный коготь» и «Орлиный коготь», чтобы обеспечить безопасность своих граждан и национальных границ путем устранения террористических угроз. А 10 февраля совместно с пешмерга стартовала операция «Орлиный коготь 2».

Воспроизвести события того дня, когда погибли 13 заложников, мы можем благодаря турецкому военному эксперту Метину Гюркану, который написал об этом статью в Al-Monitor.

Судя по всему, благодаря разведданным, Анкара получила сведения, что в тот день в Гара должен был появиться один из высокопоставленных лидеров РПК — Мурат Карайилан или Дуран Калкан. Это давало надежду на то, что турецкая операция убьет двух зайцев разом – нейтрализует лидера РПК и освободит пленников. По словам Гюркана, встреча была отменена в последнюю минуту.

Первый этап операции начался около 3 часов утра 10 февраля, когда около 40 турецких самолетов F-16 нанесли удары по району при поддержке боевых и разведывательных дронов. Именно в этот момент местный командир РПК казнил 13 пленников.

После нескольких часов авиаударов вертолеты S-70 Sikorsky сбросили в этот район три батальона спецназа. Солдаты потеряли трех человек при штурме и захватили пещеры, где они обнаружили убитых пленников. Вертолеты доставили тела в город Малатья на востоке Турции, где была проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно сообщениям Минобороны, все турецкие солдаты покинули этот район после завершения операции 14 февраля, что свидетельствует о том, что Турция не планирует длительного военного присутствия для контроля над Гара, в отличие от военных постов, созданных для сдерживания РПК в районах вдоль границы.

Практически сразу же террористы через свои ресурсы выступили со своей версией гибели заложников. По словам боевиков, пленники были убиты в результате ударов турецкой авиации. Даже некоторые вполне респектабельные журналисты подхватили эту версию, цинично отмечая, что якобы «РПК ранее не была отмечена в убийстве заложников, а лишь хотела использовать их для переговоров» – как будто весь смысл заложников не в том, чтобы манипулировать через реальную угрозу их жизням.

В ответ турецкие военные опубликовали детальный план подземных укреплений РПК в Гара. Это настоящая крепость, которая могла служить отличным бомбоубежищем именно потому, что авиаудары не могли навредить тем, кто укрылся внутри.

Кроме того, медицинская экспертиза показала, что заложники были убиты выстрелами в голову. Это подтверждают и родители убитых пленников, среди которых отец иракского курда Джутьяра Мухсина и матери турецких солдат. Ответственность РПК подтверждает и Озтюрк Тюркдоган, глава Ассоциации по правам человека Турции, критик турецкого правительства.

Впрочем, еще больше в пользу ответственности РПК говорят сотни твиттер-аккаунтов, связанных с РПК, которые прямо заявляют, что это была якобы «справедливая» казнь.

Реакция США

Если ответ РПК был вполне ожидаемым, то реакция США шокировала турок, пожалуй, не меньше, чем само убийство.

Министерство иностранных дел Турции даже вызвало американского посла, чтобы выразить протест против условной формулировки в заявлении Госдепартамента США, которое гласило: «Если сообщения о смерти турецких гражданских лиц от рук РПК, признанной террористической организации, подтвердятся, мы осуждаем эту акцию самым решительным образом».

Здесь надо понимать, что «если» и «но» были бичом турецко-американских отношений даже в гораздо лучшие времена, когда обе страны противостояли коммунистическому Советскому Союзу. Почти все специалисты по турецко-американским отношениям согласны, что «медовый месяц» у Турции с США завершился с письмом американского президента Линдона Джонсона в 1964 году, где тот фактически заявил, что США не будут защищать Турцию от возможного советского вторжения, если... поводом к интервенции станет шаг Турции без «полного согласия и понимания ее союзников по НАТО».

Сейчас ситуация несколько другая, но в основе все то же самое – предвзятое отношение Вашингтона к своему союзнику по НАТО и намеренно несерьезное восприятие угрозы в лице террористической РПК. Говоря иными словами, союзник Турции заявляет: «Мы сравним ваше сообщение с сообщением террористической организации, и если вдруг окажется, что вы правы, мы выражаем соболезнование». Для турок это звучит примерно так же, как если бы они выразили соболезнование американцам 11 сентября 2001 года с оговоркой «только если вы не сами себя взорвали», в соответствии с популярной теорией заговора.

«Если мы вместе с вами в НАТО, если мы хотим продолжить наше единство, тогда вы должны действовать искренне по отношению к нам», – сказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в речи, обращенной к членам его партии на собрании в Ризе. «Тогда вы будете с нами, а не с террористами».

Впрочем заявление Госдепартамента шокировало не только турок. Бывший посланник США в Сирии Джеймс Джеффри и вовсе назвал это заявление глупым. «Нет ничего плохого и все правильно в том, чтобы использовать военную силу для попытки спасти заложников, которые были перевезены через границу. Мы все это знаем, и США уже много лет поддерживают Турцию в том вопросе, что Ирак неспособен иметь дело с РПК», – сказал Джеффри.

«Мне не просто объяснить глупые первоначальные заявления для прессы. Я был потрясен, прочитав это», – добавил он.

Что дальше?

Ряд экспертов полагают, что операция в Гара может быть предвестником турецкой военной кампании в населенном езидами Синджаре, где РПК закрепилась с 2014 года. Регион, граничащий с Сирией, находится примерно в 120 километрах от турецкой границы. Гара – это мост между Синджаром на западе и горами Кандиль – самой известной базой РПК на востоке.

В последние два года Эрбиль становится все более обеспокоенным присутствием РПК на его территории на фоне смертоносных столкновений и нападений РПК на нефтепровод, которые стоили Эрбилю миллионы долларов.

Тем не менее, Эрбиль не горит желанием открыто противостоять террористам РПК в Синджаре, а Багдад, похоже, желает этого еще меньше. В соответствии с соглашением о Синджаре, которое Эрбиль и Багдад подписали в октябре, в Синджаре должны действовать только иракские федеральные силы, а все остальные вооруженные группы должны уйти. По сообщениям СМИ, и РПК, и проиранские иракские ополченцы стремятся сорвать сделку и остаться в регионе. Тем не менее, Багдад вряд ли присоединится к турецким военным в Синджаре или хотя бы открыто поддержит их.

В любом случае, возможности передвижения РПК в Северном Ираке заметно ограничены в результате военного давления Турции и ужесточения позиции Эрбиля. Будет ли это наземная операция турецкой армии или же турки окажут воздушную поддержку, а за наземную часть будут отвечать иракские и иракско-курдские силы, столкновение, видимо, неизбежно. И убийство турецких пленников в Гара, а также пропагандистская компания в связи с этим, возможно, стали тем самым поворотным моментом, после которого Турецкая Республика уже не отступит назад.