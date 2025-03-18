ПОЛИТИКА
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ООН: по Кипру наметился прогресс
Антониу Гутерриш заявил, что переговоры по Кипру показали прогресс, стороны договорились о мерах доверия и проведут новую встречу в июле с участием спецпредставителя ООН
ООН: по Кипру наметился прогресс
Переговоры по Кипру, прошедшие в Женеве / User Upload
18 марта 2025 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что переговоры по Кипру, прошедшие в Женеве, прошли в конструктивной атмосфере и принесли первые результаты.

По его словам, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и лидер греческой администрации Южного Кипра Никос Христодулидис договорились о ряде мер доверия, включая открытие новых пунктов пересечения, разминирование, создание технического комитета по экологии, развитие солнечной энергетики в буферной зоне и восстановление кладбищ.

«Мы договорились провести следующую встречу в таком формате в конце июля, и я назначу личного представителя для подготовки следующих шагов», — заявил Гутерриш.

Он напомнил, что с 2017 года на переговорах по Кипру не удавалось достичь реального прогресса, но теперь ситуация изменилась.

«Решение провести новую встречу и согласие всех сторон на назначение специального представителя демонстрируют чувство приверженности и срочности, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно», — отметил Генсек ООН.

Затронув ситуацию в Газе, Гутерриш выразил шок в связи с массовыми жертвами среди мирных палестинцев.

«Гуманитарная помощь все еще блокируется. Я считаю, что роль ООН заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы убедить стороны и обеспечить давление международного сообщества», — заявил он, добавив, что организация продолжит добиваться полного соблюдения режима прекращения огня, беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников.

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