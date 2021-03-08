Процедура выборов и кандидаты

Предугадать, кто станет новым руководителем сербской церкви практически невозможно. Хотя одно российское издание предсказало не только, кто будет временным местоблюстителем патриаршего престола, но и кто станет следующим патриархом сразу после смерти предыдущего главы СПЦ, что вызвало недоумение сербской общественности и косые взгляды в сторону россиян.

Дело в том, что с середины прошлого века в Сербии действует специальный регламент выборов патриарха. К голосованию допускаются исключительно епископы. Они собираются на Архиерейский собор и проводят два тура голосования. В первом туре определяют трех кандидатов, при этом каждый из троих победителей должен набрать не меньше половины от всего количества голосов.

Затем имена трех претендентов, прошедших во второй тур, запечатывают в три разных конверта и вкладывают эти конверты между страниц Евангелия. После этого один из старейших монахов Сербской церкви наугад достает из книги конверт и оглашает имя нового сербского патриарха. В Сербском патриархате верят, что при такой процедуре избрания церковь полагается на волю Господа. Считается, что Бог сам выбирает наилучший вариант для церкви.

Кстати, в этом году кандидатура монаха-старца была заменена, поскольку выбранный для этого архимандрит Иоанн (Радославлевич) был близок к одному из кандидатов, поэтому для чистоты выборов решили заменить его на монаха Матея (Ристановича).

По данным сербской прессы, Архиерейский собор выбрал трех кандидатов, которые прошли во второй тур. Среди них митрополит Загребско-Люблянский Порфирий, епископ Баня-Лучский Ефрем и епископ Бачский Ириней (Булович). При этом отмечается, что Порфирий набрал наибольшее количество голосов. То есть тут ситуация, когда результаты волеизъявления большинства и слепого жребия совпали.

Что касается епископа Бачского, то он является достаточно влиятельной персоной в церкви. При предыдущем патриархе Иринее (Гавриловиче) епископ Булович де-факто влиял на очень широкий спектр вопросов, и его называли чуть ли не теневым руководителем церкви. Кроме того, Ириней Бачский является духовным отцом новоизбранного патриарха Порфирия. Именно Булович постриг его в монашество и рукоположил во священники.

Также свое первое место служения в качестве епископа будущий патриарх проходил в качестве помощника все того же Иринея Буловича. Помимо этого, экстренная замена старца-монаха была связана с тем, что Иоанн (Радославлевич) тесно связан с Буловичем. Епископ Бачский Ириней – самый настоящий серый кардинал современной Сербской Православной Церкви.

Порфирий и группы влияния

Православ Перич, таково светское имя 46-го сербского патриарха, родился 22 июля 1961 г. в городке Бечей, в историческом регионе Воеводина. В 1986 г. окончил богословский факультет Белградского университета, затем уехал на обучение в Афины. В 90-е начинается его восхождение по карьерной лестнице. В 1999 г. он избран епископом помощником в Бачскую епархию. В 2005 г. защищает в Афинах диссертацию и становится доктором богословия. В 2008 г. был избран председателем Республиканского агентства по радиовещанию. В 2014 г. получил назначение в Загребско-Люблянскую епархию и повышение в ранг митрополита.

В биографии нового патриарха есть ряд реперных точек, которые могут определять его политику. Во-первых, это духовная связь с Иринеем Буловичем. Последний является неформальным лидером пророссийской группы влияния в СПЦ. Эта группа ориентируется на Москву, а также не признает предоставление Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Украине. В эту группу входят преимущественно иерархи старшего возраста, сформированные во времена Югославии, они более националистичны и консервативны.

В то же время в епископате СПЦ есть поколение молодых епископов, которые не ориентированы на Россию, они получили образование в Греции, ориентируются на Стамбульского Вселенского патриарха, более современны во взглядах и не так радикально националистичны, как их старшие товарищи. Неформальным представителем этой группы является епископ Максим (Василевич), который руководит сербскими общинами для эмигрантов в США.

Так вот, Порфирий фактически находится где-то посередине между этими двумя группами. По церковным меркам он считается умеренно молодым, по сравнению с разменявшими восьмой десяток его конкурентами Иринеем и Ефремом. К тому же, он получал образование уже не в Москве, как тот же Ефрем, а в Афинах.

В этом контексте главный вопрос, как поведет себя Порфирий. Сможет ли он выйти из-под влияния своего духовного наставника Иринея. Мнения экспертов разделяются. Одни говорят, что он не будет марионеткой Буловича, а другие, наоборот, утверждают, что епископ Бачский не только сохранит, но и приумножит свое влияние в церкви.

Вызовы Сербской церкви

Перед новым патриархом стоит ряд вызовов, которые достались ему в наследство от предшественников. Во-первых, это сложная ситуация с Северной Македонией. Эта церковь после Первой мировой войны вошла в состав СПЦ (с небольшими перерывами во время Второй мировой, когда контроль над Македонией установила Болгарская церковь).

Но уже в 1967 г. македонцы потребовали церковной независимости. Сербы отказали, на что в Скопье самостоятельно объявили автокефалию. Македонскую церковь никто не признает, но сербам от этого не легче, поскольку вот уже более полувека они не могут восстановить контроль над территорией, которую считают частью собственной юрисдикции.

Тем временем, власти Северной Македонии с завидной настойчивостью занимаются этим вопросом. Не против разрешить македонский вопрос и Вселенский патриарх Варфоломей. Также в эту игру в 2017 г. вступила Болгарская церковь, которая считает македонцев, их язык, письменность и церковь частью «великого болгарского народа». Так что тут намечается тот еще гордиев узел противоречий, взаимоисключающих интересов и церковных интриг.

Вторым ощутимым вызовом является Черногория. Там нет крупной национальной церкви, как в Македонии, но президент Мило Джуканович мечтает об автокефалии, чтобы избавить страну от еще одного якоря, удерживающего Подгорицу в сфере влияния Белграда. Джуканович инициировал закон о национализации церковной недвижимости, построенной до 1918 г., когда Черногория вошла в состав Королевства сербов, а местная Черногорская автокефальная церковь была ликвидирована и влилась в Сербский патриархат.

В СПЦ очень воспротивились новому закону и устроили масштабные акции протеста. На антиправительственные демонстрации церковь выводила до трети граждан страны. В итоге принятый закон стоил Джукановичу проигрыша на выборах, а власть в парламенте и правительстве перешла к оппозиции.

В сербской церкви очень гордятся своей активностью в Черногории. Но это явно не то, что хотел бы видеть президент Сербии Александр Вучич, который боится, что если войдет в противоборство с церковью, то его будет ждать судьба Мило Джукановича, а может, даже и хуже, и он станет для своих сограждан сербским Николом Пашиняном.

Дело в том, что ЕС подталкивает Вучича разрешить «косовский вопрос» и признать независимость республики. И Вучич где-то в глубине души, может, и пошел бы на компромисс, но позиция церкви непримирима. Один неосторожный шаг, и Вучич легко получит клеймо предателя, поскольку Косово очень важно для сербов. Это их символ, колыбель их государственности и историческая кафедра древних сербских патриархов.

В этом плане интересно, как поведет себя Порфирий. С одной стороны, говорят, он очень близок к Вучичу, и у них даже есть далекие родственные связи. Кроме того, Порфирий руководил сербской митрополией в Хорватии и Словении. В контексте наследия недавних балканский войн, взаимоотношений сербов и хорватов это очень сложная миссия. И Порфирий с ней справился. Он получил позитивные отклики из Хорватии. Он не понаслышке знает и понимает, что такое компромиссы и почему они важны. Но, с другой стороны, сам же Порфирий подчеркивает стратегическую важность «косовского вопроса»: «Без Косово нет сербского будущего».

Кроме этих трех глобальных проблем, патриарх Порфирий стоит на раздорожье глобальной церковной политики. Как отмечает религиозный публицист Александр Солдатов, Сербская церковь – это «золотая акция» мирового православия. Она решает судьбу коалиций в восточном христианстве. И Порфирий стоит перед выбором: имея греческий бэкграунд, поддержать Варфоломея или поддаться имперским комплексам и стать союзником патриарха Кирилла.

И это я не говорю уже о более мелких проблемах, вроде трений с румынами в Банате и функционировании румынской епархии Дакии Феликс на территории Сербии, а также трудностях в пасторской деятельности сербской Тимишоарской епархии в Румынии или конкуренции с теми же румынами за православные общины в Венгрии.

В общем, у новоизбранного патриарха Порфирия целый комплекс проблем, доставшихся ему от предшественников. Конечно же, православная церковь, по крайней мере в Сербии, решает все вопросы коллегиально, т.е. Синодом епископов. Однако роль и позиция патриарха тоже играют немаловажную роль в выстраивании политики.