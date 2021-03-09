Москва стала лидером по уровню коррупции в 2020 году, следует из составленного Генпрокуратурой рейтинга регионов России (есть в распоряжении у РИА «Новости»). На втором месте оказался Татарстан.

Как заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин, следом за РТ идут Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

Самый низкий уровень взяточничества за 2020 год ведомство зафиксировало на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

По мнению Балдина, в топе рейтинга коррупционности всегда будут регионы, где сосредоточены финансовые активы, крупные предприятия и федеральные органы власти. Начальник управления подчеркнул, что статистика говорит скорее об уровне выявления коррупции, чем о ее реальных масштабах, так как эта сфера преступлений «очень латентна».

В январе этого года организация Transparency International представиласвой рейтинг индекса восприятия коррупции за 2020 год, в котором Россия, набрав 30 баллов из 100 возможных, поднялась на восемь позиций, заняв 129-е место. Рядом с Россией расположились Габон, Малави, Мали и Азербайджан. В рейтинге организации за 2019 год Россия занимала 137-е место.