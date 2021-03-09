Уроженка Таджикистана певица Manizha (Манижа Сангин) будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Такое решение было принято по итогам национального зрительского голосования – артистку поддержали 39,7% россиян. В отборочном туре Manizha соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши.

На «Евровидении» исполнительница будет петь песню под названием «Russian Woman» («Русская женщина»). По ее словам, эта композиция посвящена трансформации самоощущения женщины в России в течение нескольких столетий. «[Женщина в России] прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», — цитирует ТАСС артистку.

Manizha также рассказала, что написала песню 8 марта 2020 года, но исполнить ее решилась только через год. Певица добавила, что хочет продемонстрировать щедрость и открытость России на конкурсе «Евровидение». «Для меня участие в «Евровидении» – это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей», – заключила девушка.

Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2021» пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), в нем примут участие исполнители из 41 страны. По словам организаторов, состязание состоится в оффлайн-формате, при этом составы делегаций и количество журналистов сократят.

Манижа Сангин – независимый музыкант, автор и исполнитель, наиболее известна под творческим псевдонимом Manizha. Она перебралась с родителями в Россию из Таджикистана еще в раннем детстве. Талант 29-летняя артистка впервые продемонстрировала аудитории на своей странице в Instagram. Манижа активно защищает права женщин и мигрантов и борется с проблемой бедности.