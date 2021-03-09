Турецкий суд, рассматривающий дело об убийстве чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова, приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению, двоих организаторов – к двум пожизненным срокам и оправдал еще пятерых фигурантов дела. Шесть обвиняемых получили от пяти до девяти лет, еще девять находятся в розыске. Убийцы на скамье подсудимых не было – в день трагедии его ликвидировал спецназ.

Среди осужденных – бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Хусейн Кетюдже и Шахин Согют, который, по версии следствия, был куратором убийцы дипломата, а также бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) республики Вехби Кюршад Акалын.

МИД России положительно оценил итоги расследования и приговор суда в Анкаре по делу об убийстве Андрея Карлова. «Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. (...) Развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», – говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. Его застрелили, когда он произносил речь на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник трижды выстрелил в посла. В МВД Турции сообщили, что нападавшим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Его застрелили на месте происшествия.

Российские власти квалифицировали случившееся как теракт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 360 УК (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой) и квалифицировал убийство посла как акт международного терроризма. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, организаторы убийства хотели «подорвать» нормализацию отношений между Москвой и Анкарой, чтобы «не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии». О том, что убийство было попыткой «вбить клин» между двум странами, также заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По данным МВД Турции, убийство Карлова было спланированным, за ним стояли члены FETÖ Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвинила в организации попытки госпереворота в 2016 году.

Карлову посмертно присвоили звание Героя России за «проявленные стойкость и мужество на посту» посла, а также за «большой вклад в реализацию внешнеполитического курса» России. В Турции в честь посла назвали одну из улиц города Демре в провинции Анталья.