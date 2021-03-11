Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что по итогам третьего квартала 2020 года количество россиян, живущих за чертой бедности, составило 18,8 миллиона человек, передает «Парламентская газета».

Эти данные Котяков привел на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в рамках подготовки к ежегодному отчету Правительства в Госдуме.

По словам министра, в настоящее время Минтруд формирует дополнительные предложения и расширяет перечень инструментов для борьбы с бедностью. В частности, на программу социальных контрактов в 2021 году выделено более 26 миллиардов рублей.

Во втором квартале 2020 года количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,9 млн человек, следует из данных Росстата.

В Федеральной службе государственной статистики сказали, что росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов.

Население РФ составляет, по официальным данным, порядка 147 млн человек. Таким образом за чертой бедности живет почти каждый 8 россиянин.

Ранее глава ведомства заявил о том, что число безработных в России идет на спад: в данный момент официально зарегистрировано около 2,1 миллиона нетрудоустроенных граждан. Максимальный показатель достигал в сентябре прошлого года отметки в 3,7 миллиона человек.