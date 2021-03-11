Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, который был фигурантом громкого уголовного дела о коррупции и скандальной истории с уходом из семьи, подал в суд на своего соседа-хирурга и выиграл процесс, пишет Telegram-канал Mash.

Причиной недовольства экс-главы оборонного ведомства стал отказ врача Александра Тепляшина от услуг управляющей компании, приглашенной Сердюковым, так как тарифы у нее были выше, чем у других, за счет охраны, оргтехники и прочего.

Между тем, хирургу, отказавшемуся от услуг управляющей компании, продолжали приходить счета, в результате чего сумма долга составила 1,5 миллиона рублей. Сердюков через суд потребовал погасить его полностью. В итоге с хирурга было взыскано 800 тысяч рублей.

Тепляшин и Сердюков соседствуют в одном из самых дорогих ЖК в центре Москвы, где живет возлюбленная последнего – Евгения Васильева, также фигурировавшая в крупном скандале, а на данный момент занимающаяся изобразительным искусством.

В доме бывший министр и действующий государственный советник I класса возглавляет ТСЖ и пользуется связанным с этими правами. По заверениям Тепляшина, Сердюков с Васильевой собрались «выжить» его из квартиры.

В июле 2018 года телеведущий Андрей Малахов и ряд российских СМИ со ссылкой на гостей церемонии сообщили о том, что Анатолий Сердюков официально развелся со второй супругой (дочерью экс-премьера правительства РФ Виктора Зубкова) и зарегистрировал брак с Евгенией Васильевой. Любовная история бывшего министра и его подчиненной на фоне крупного коррупционного скандала была одной из самых обсуждаемых в СМИ и соцсетях в начале 2010-х.

6 ноября 2012 года Анатолий Сердюков, ранее занимавшийся мебельным бизнесом, был отправлен в отставку после начала расследования хищений в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис» (Сердюков возглавлял ее совет директоров в 2009-2011 гг.) и возбуждения ряда уголовных дел, по которым министр проходил свидетелем.

Васильеву в 2012 году суд признал виновной в мошенничестве (ущерб государству составил, по официальным данным, 647 млн рублей) и приговорил к 5 годам лишения свободы. Через 34 дня в колонии ее освободили по амнистии.