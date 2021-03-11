ПОЛИТИКА
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В Татарстане создадут собственный Netflix
В Татарстане решили вывести популяризацию национальной культуры и языка на качественно новый уровень. В республике всерьез задумались о создании собственного стримингового сервиса
В Татарстане создадут собственный Netflix
Фото: Facebook / Others
11 марта 2021 г.

В Республике Татарстан планируют создать собственную стриминговую платформу, на которой будут транслировать татарские кинофильмы, спектакли и анимационные картины, сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на заявление директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой.

«Сейчас идет разговор о создании платформы вроде «татарского Netflix». Но, для того чтобы сделать ее качественной, нужно объединить все усилия», – отметила Айтуганова.

По словам директора, необходимо собрать на одной онлайн-площадке все, что связано с кино, театром и анимацией.

«Национальная платформа на татарском языке станет очень перспективным и продвинутым шагом для Татарстана», – подчеркнула она.

В России местные стриминговые платформы, такие как ТНТ-Premier (с августа 2019 просто Premier), Ivi, Start, Okko и Megogo пользуются большой популярностью. В Турции также есть ряд отечественных платформ, конкурирующих с Netflix, – BluTV, PuhuTV и Exxen.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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