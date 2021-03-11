В Республике Татарстан планируют создать собственную стриминговую платформу, на которой будут транслировать татарские кинофильмы, спектакли и анимационные картины, сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на заявление директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой.

«Сейчас идет разговор о создании платформы вроде «татарского Netflix». Но, для того чтобы сделать ее качественной, нужно объединить все усилия», – отметила Айтуганова.

По словам директора, необходимо собрать на одной онлайн-площадке все, что связано с кино, театром и анимацией.

«Национальная платформа на татарском языке станет очень перспективным и продвинутым шагом для Татарстана», – подчеркнула она.

В России местные стриминговые платформы, такие как ТНТ-Premier (с августа 2019 просто Premier), Ivi, Start, Okko и Megogo пользуются большой популярностью. В Турции также есть ряд отечественных платформ, конкурирующих с Netflix, – BluTV, PuhuTV и Exxen.