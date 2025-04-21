ВОЙНА В ГАЗЕ
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В Нью-Йорке требуют остановить убийства в Палестине
Участники пасхального парада на Пятой авеню в Нью-Йорке выступили против политики США и Израиля в отношении Палестины
В Нью-Йорке требуют остановить убийства в Палестине
Протест против политики Трампа в Нью-Йорке / Reuters
21 апреля 2025 г.

Во время пасхального парада на Пятой авеню в Нью-Йорке группа активистов провела акцию против политики президента США Дональда Трампа и его администрации по Палестине.

Протест прошел возле здания International Church — одного из популярных туристических объектов города. Участники держали плакаты с надписями «Свободная Палестина» и «Останови убийства».

Некоторые из протестующих выразили возмущение тем, что израильская армия вновь не позволила палестинским христианам с оккупированного Западного берега Иордана попасть в Восточный Иерусалим для участия в пасхальных богослужениях. На их транспарантах были надписи: «Пасхальный траур, святая земля умирает».

Акция прошла без выкриков и лозунгов. Представители христианской общины Нью-Йорка выразили протест молча.

Накануне израильская полиция установила блокпосты на дорогах, ведущих к Храму Гроба в Старом городе Восточного Иерусалима. По свидетельствам очевидцев, паломников останавливали, проверяли документы и иногда не пропускали к храму.

После начала атак Израиля на сектор Газа 7 октября 2023 года, а также усиления рейдов на Западном берегу, число палестинских христиан, допущенных к пасхальным празднованиям в Восточном Иерусалиме, уже второй год остается ограниченным.

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