История государства

Современная Румыния как единое государство образовалось относительно недавно. Еще до середины XIX века это были достаточно разрозненные территории. Предки современных румын проживали в княжествах Валахия, Молдова и Трансильвания.

В XVI веке первые два становятся вассалами Османской империи, а Трансильвания обретает независимость от Венгерского королевства. Трансильвания отделена от Молдовы и Валахии естественной границей – Карпатскими горами. Эта природная деталь во многом повлияла на историю края, который имел гораздо больше контактов с европейскими державами, чем Валахия и Молдова.

В 1859 г. произошло объединение княжеств Валахии и Молдовы и создание объединенного королевства Румыния. После Первой мировой войны в результате Трианонского договора Румынии отошла территория Трансильвании, Марамуреша, Кришаны и Баната, ранее входивших в венгерскую часть империи Габсбургов.

Вместе с территориями в составе Румынии оказались и несколько миллионов этнических венгров. Кроме того, после распада Российской империи Румыния на востоке «приросла» Молдовой, а также украинскими Южной Бессарабией (юг современной Одесской области) и Северной Буковиной (современная Черновицкая область).

Это был максимальный расцвет румынской государственности. Так появился концепт România Mare (Великая Румыния), подразумевавший максимальное расширение Румынии. После Второй мировой войны Молдова вошла в состав СССР, Южная Бессарабия и Северная Буковина вошли в состав Украины, но Бухарест сохранил за собой Трансильванию, Кришану, Марамуреш и Банат. Так сформировалась Румыния в современных границах.

Религиозный ландшафт

Доминирующей конфессией в Румынии является православие. Его исповедуют 86% населения. Главной и самой многочисленной религиозной организацией является Румынская Православная Церковь. Кроме того, в стране есть верующие и других религий. К католикам латинского обряда себя причисляют 5,6% и еще около 1% католиков византийского обряда. Также в стране около 6,5% протестантов, в основном кальвинистов. Около трети процента мусульман и еще меньше иудеев.

Православные доминируют во всех регионах страны, а вот католики и протестанты проживают в Трансильвании, в то время как мусульмане, большинство из которых этнические турки, сосредоточены в прибрежном регионе Добруджа. Далее обо всех и обо всем по порядку.

Православие

Румыны исторически православные. До середины XIX века они входили в состав Греческой Православной Церкви в Стамбуле с небольшими перерывами. А именно во времена Второго Болгарского царства (1186–1396) территория, по крайней мере, Валахии была под опекой Тырновского болгарского патриархата. ВXVв. Галицкий митрополит (Западная Украина) Антоний рукоположил несколько иерархов для Молдавского княжества. Но в целом эти территории были под юрисдикцией Греческой Православной Церкви в Стамбуле.

С обретением независимости и созданием объединенного королевства встал вопрос и о церковной независимости. Румыны провозгласили автокефалию в одностороннем порядке в 1865 году. Велись переговоры с Греческой Православной Церковью в Стамбуле и уже были достигнуты договоренности, но румыны вдруг начали самостоятельно, без согласования с Фанаром, варить миро (специальное церковное масло, используемое для крещения – прим. авт.). Это действие сорвало переговоры. В общем лишь спустя 20 лет, в 1885 г., Фанар выдал Томос и признал Румынскую церковь автокефальной.

Интересно, что Томос об автокефалии выдавался в рамках церкви в Румынском королевстве, т.е в рамках Валахии и Молдовы, без Трансильвании. Значит можно утверждать, что фактически у Румынской церкви нет Томоса на часть своей территории (как в Республике Молдова, так и в самой Румынии).

В то время в самой Трансильвании (а также Банате) судьба православия была куда более запутанной. Этот регион был изначально мультинациональным и, как следствие, поликонфессиональным. Тут проживали румыны, венгры, немцы, украинцы и сербы. Данные о православной церкви в Трансильвании в Средние века достаточно туманны. Скорее всего общины входили в состав Греческой Православной Церкви в Стамбуле, но также их опекой могли заниматься представители Сербской (Печский патриархат) и Болгарской (Тырновский патриархат) церквей.

В конце XVII – начале XVIII вв. в связи с наступлением Османской империи на Балканах сербы вынуждены были переселиться на север, на подконтрольные империи Габсбургов территории. В 1710 г. была основана Карловацкая митрополия, а в 1766 г. она получила де-факто автокефалию.

Идея официальной Вены была создать церковную структуру для всех православных Австро-Венгерской империи. Но из-за того, что в руководстве Карловацкой церкви доминировали сербы, румыны добились в 1864 г. создания отдельной, автономной Трансильванской (или как писали австрийцы Германштадской) митрополии.

Уже после Первой мировой войны и расширения румынского государства произошло и церковное объединение. В 1919 г. собор в Бухаресте провозгласил объединение автокефальной Румынской митрополии с квазиавтокефальными Трансильванской и Буковинской митрополиями. А через 6 лет, в 1925 г. Румынская церковь была объявлена патриархатом.

В 1924 г. РумПЦ официально перешла на новоюлианский календарь, как и часть православных церквей. Это спровоцировало раскол и возникновение Румынской старостильной православной церкви. Раскол не уврачеван до сих пор, а старостильная церковь имеет в Румынии около 130 храмов. Большинство старостильников живет в регионе Добуджи, там же, где и старообрядцы. Это еще одна религиозная группа Румынии.

Российские старообрядцы бежали сюда еще до революции 1917 г. от преследований царского режима. Они представлены двумя большими группами – липованами и белокриницким согласием. Несмотря на то, что главным центром согласия считается село Белая Криница на Буковине (в Черновицкой области Украины), на территории Румынии у согласия есть мощный центр в Браиле.

Именно там вXIXв. была восстановлена иерархия старообрядцев-поповцев, которые сейчас представлены в России Русской Православной Старообрядческой Церковью, которую возглавляет митрополит Корнилий (Титов).

Кроме того, в регионе Банат, где исторически проживало смешанное сербско-румынское население, существуют две православные церкви. В Румынии действует Тимишоарская епархия Сербской православной церкви, а в Сербии есть епархия Дакии Феликс.

Католицизм

Как уже говорилось выше, католицизм представлен в Румынии в двух конфессиональных направлениях: латинском и византийском обрядах. Обе деноминации распространены в Трансильвании. Римско-католическая церковь появилась здесь благодаря венгерскому влиянию и сохранила достаточно сильные позиции. В Румынии порядка 1,2 млн римо-католиков, из которых две трети составляют этнические венгры, треть румыны и около 6% немцы.

Греко-католическая церковь возникла тут на рубеже XVII–XVIII веков. Православный епископ Трансильвании Афанасий Ангел в 1698 г. заключил унию с Римом, и часть православных перешли под юрисдикцию Ватикана. В административном плане румынские греко-католики подчинялись латинскому епископу венгерского города Эстергома. Впрочем, как и украинские греко-католики из Закарпатья, заключившие унию в 1646 г. в Ужгороде.

Однако после Второй мировой войны, когда в Румынии было установлено коммунистическое правительство, судьба греко-католической церкви была предрешена. Ее официально запретили, а священников и верующих насильно перевели в православие.

Румынское министерство культов фактически повторило политику Советов, запретивших и репресировавших украинских греко-католиков в Галичине и Закарпатье. Подобная практика также была реализована в Словакии, и местная греко-католическая церковь была ликвидирована, а верующих и духовенство насильно присоединили к Московскому патриархату.

Румынская греко-католическая церковь сохранялась в эмиграции в США. На родине верующие смогли выйти из подполья лишь после падения режима Чаушеску. Церковь постепенно развивается, но уже не имеет той массовой поддержки и такого количества последователей, как до Второй мировой войны.

Сложно указать точное количество верующих. Официальная статистика Ватикана говорит о полумиллионе прихожан, тогда как государственная перепись населения насчитывала таких чуть меньше 200 тысяч. Греко-католики Румынии в основном проживают на северо-западе страны, в исторических Трансильвании и Марамуреше.

Протестантизм

Кроме католицизма, в Румынии также распространен протестантизм. Самой многочисленной деноминацией является кальвинизм. Это направление представлено Реформатской церковью. Фактически это филиал Венгерской реформатской церкви – второй по численности после католиков церкви в Венгрии.

Реформатская церковь Венгрии распалась на несколько национальных филиалов, согласно тому, в каких странах после Трианонского договора оказались этнические венгры. Так возникли реформатские церкви в Румынии, Украине, Словакии и Югославии. Последняя потом разделилась еще и на отдельные Сербскую, Хорватскую и Словенскую.

Сама же Реформатская церковь возникла во времена Реформации, которая достигла больших успехов в Венгрии и Трансильвании. Одно время позиции кальвинизма были лидирующими в Венгрии. Однако после завоевания османами части Трансильвании и Венгрии на оставшихся юго-западных территориях началась активная контрреформация во главе с иезуитами. В итоге на свободных территориях возобладал католицизм, а на вассальных османам остался главенствующим кальвинизм.

К тому же в Румынии островки протестантизма совпадают с местами компактного проживания этнических венгров. В целом регион Трансильвания был очень пестрым с национальной и религиозной составляющей. Тут было много венгров, немцев, румын, евреев, украинцев и сербов. Часть из них мигрировали (немцы и сербы), часть ассимилировались (немцы и украинцы), а часть сохранили идентичность.

В Трансильвании преобладали греко-католики. По данным переписи 1930 г., 31,1% верующих были греко-католиками, 27,8% православными, 12,8% римо-католиками, 15,5% реформатами-кальвинистами и 7,6% лютеранами. А вот в Банате была мощная римо-католическая община. По данным на 1930 г.: православных – 56,1%, римо-католиков – 34,2%, греко-католиков – 3,6%, реформатов – 2,2%, лютеран – 1,5%. И наиболее пестрый состав населения был в Кришане-Марамуреше: православных – 36,8%, греко-католиков – 25,2%, римо-католиков – 15,3%, реформатов – 12,8%.

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Современная Румыния – достаточно моноэтническое государство. Да, там есть трансильванский анклав венгров, приграничные территории компактного проживания украинцев в Марамуреше, но в целом во всех регионах большинство составляют румыны, а в религиозном отношении господствует Румынская православная церковь.

От прежнего пестрого этнорелигиозного состава Трансильвании, Марамуреша, Кришаны и Баната практически не осталось и следа. О былом разнообразии напоминают разве что Церковь как социальный институт с низкой инертностью. Сербская епархия в Банате, Реформатская церковь в Трансильвании или украинский православный викариат в Марамуреше – следы былого национального многообразия этих земель.