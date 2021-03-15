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РФ настаивает на депортации эсэсовца, обвиняемого в убийстве 27 тыс человек
Гельмуту Оберлендеру, подозреваемому в военных преступлениях в СССР во время Второй мировой войны, 97 лет. Защита оттягивает его депортацию из Канады в Россию. По мнению юристов, процедура может занять 2 года, пока нацистский преступник не умрет сам
РФ настаивает на депортации эсэсовца, обвиняемого в убийстве 27 тыс человек
Фото: Следственный комитет Российской Федерации / Others
15 марта 2021 г.

Депортация 97-летнего нацистского преступника Гельмута Оберлендера, подозреваемого российской стороной в причастности к убийству 27 тысяч мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, из Канады может продлиться два года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью адвоката-криминалиста Джона Филпота.

Как заявил адвокат, процесс рассмотрения дела рискует занять «значительное количество месяцев»: его могут передать в федеральный апелляционный суд, и если федеральный суд вынесет решение о том, что дело является «существенным юридическим вопросом», это увеличит продолжительность первоначального рассмотрения дела.

Филпот подчеркнул, что цель защиты – растянуть дело до смерти Оберлендера, которому уже под 100 лет. К тому же, преклонный возраст нациста и многочисленные заболевания, о которых сообщалось ранее, могут сделать его депортацию «проблематичной».

«В очередной раз затягивается судебное слушание по делу о депортации проживающего в Канаде нацистского преступника Гельмута Оберлендера... Считаем использование юридических уловок с целью затягивания судебного разбирательства Оберлендера абсолютно недопустимым», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Канадская комиссия по иммиграции 8 февраля сообщила о приостановке процедуры депортации лишенного гражданства страны экс-эсэсовца Гельмута Оберлендера. Представитель ведомства Анна Пейп заявила, что рассмотрение вопроса отложено как минимум до 19 марта.

По данным Следственного комитета РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово убивали мирных жителей, в том числе умерщвляя их в передвижных газовых камерах-«душегубках».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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