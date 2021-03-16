В Москве по подозрению в торговле наркотиками задержали 26-летнюю чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую, сообщает Telegram-канал Mash.

Девушку задержали 15 марта, при себе у нее нашли несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма. Mash утверждает, что спортсменка работает закладчицей на Рублёвке. Другой источник пишет, что Орловская и сама около года употребляла наркотик.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В Федерации лыжного фристайла России заявили, что организация «не в курсе этой ситуации».

В 2012 году Анна Орловская в 16-летнем возрасте выиграла чемпионат России по фристайлу в дисциплинах хафпайп и слоупстайл, позже вошла в десятку на этапе Кубка мира. В 2013 году она была дисквалифицирована на два года за допинг.