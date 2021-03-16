В последнее время мы наблюдаем стремительную концентрацию украинских вооруженных сил вдоль линии разграничения между правительственными силами и боевиками, поддерживаемыми Москвой.

Несмотря на то, что в 2014 году Украина по ряду причин, в первую очередь из-за неготовности украинской армии, оказалась проигравшей стороной, активная фаза боевых действий завершилась в 2015 году в связи с жесткой позицией Евросоюза и США, которые всерьез рассматривали возможность ужесточения санкций против России вплоть до отключения страны от системы SWIFT (Международная межбанковская система) и замораживания активов многих российских олигархов, что, несомненно, нанесло бы серьезный урон российский экономике.

Большей частью именно эти угрозы заставили российскую сторону пойти на переговоры. Россия, Украина, Германия и Франция сформировали формат по урегулированию ситуации на востоке Украины, названный впоследствии «Нормандской четверкой».

Все последующие 6 лет руководство Украины придерживалось курса на восстановление своих вооруженных сил. Примечательно, что вектор на усиление армии и закупку военного вооружения и оснащения не был изменен, несмотря на смену руководства страны.

Помимо прочего, страны Евросоюза, США и Турция оказали существенную помощь Украине в процессе перевооружения армии. Турция периодически выделяла средства на развитие ВС Украины (50 миллионов долларов в 2016 году и 50 млн долларов в 2020 году). Основную же помощь Украине оказали Соединенные Штаты и ЕС с Британией.

Стоит отметить и приход демократов к власти в США, чью победу на выборах с воодушевлением восприняли в Украине. 46 президент США Джозеф Байден еще до выборов ясно дал понять, что Россия будет рассматриваться в качестве основного противника США.

Именно поэтому многие политологи и эксперты стали говорить о вероятном возобновлении боевых действий. Но стоит учесть и тот факт, что в Украине продолжается стремительный процесс модернизации устаревшей военной техники, а многие военные программы все еще не завершены.

В ближайшем будущем Украина должна получить несколько десятков турецких ударных БПЛА. А новое правительство США, очевидно, будет продолжать экономическое давление на Россию, что тоже в долгосрочной перспективе играет на руку Украине. Предлоги для санкций могут быть самыми разными, например, арест оппозиционера Алексея Навального.

Почему именно цугцванг? В случае, если на востоке Украины возобновятся боевые действия, Россия встанет перед выбором: наблюдать за вероятным поражением сепаратистов либо открыто ввязаться в конфликт на стороне боевиков.

Не будем забывать и об иранском факторе, ведь Байден настроен куда более благосклонно к Ирану, нежели его предшественник Трамп. При полном снятии санкций иранские энергоресурсы могут стать альтернативой российскому газу для Запада.

Параллельно с этим США не оставляют попыток перевода Европы на свой сжиженный газ и предотвращения реализации проекта «Северный Поток-2», который до сих пор безрезультатно саботируется. Однако при открытом вмешательстве Российской Федерации в Украинский конфликт, США используют это обстоятельство и поспособствуют отказу европейских стран от энергетических проектов, связанных с Россией.

Еще помимо США не стоит забывать и о самой Украине. В Украине, как и в США, также прекрасно понимают, что последствия открытой экспансии будут крайне негативными для России. При вмешательстве в конфликт Россия настроит против себя весь Запад и станет целью куда более жестких санкций со стороны США и ЕС. Украине также выгодна вероятная отмена проекта «Северный Поток-2», призванного снизить роль страны в транзите углеводородов.