Городской суд Тбилиси признал Виссариона Жванию – сына покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвания – виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью 22-летнего Левана Топадзе. Последний является внуком экс-депутата парламента страны и бизнесмена Гоги Топадзе.

Жвания приговорен к трем годам лишения свободы. Из них полтора он проведет в тюрьме, а вторую половину срока – в условном заключении, передают местные СМИ.

Отмечается, что Виссарион (Буса) Жвания был задержан 2 августа 2020 года в Тбилиси и обвинен в попытке убийства Левана Топадзе. В ходе расследования инцидента были проведены следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, в качестве вещественного доказательства изъято предполагаемое орудие преступления – нож.

По версии следствия, между молодыми людьми случился конфликт, во время которого Жвания нанес Топадзе несколько ножевых ранений. Сам нападавший также был ранен в потасовке. Врачам удалось спасти жизнь Топадзе только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Причина ссоры до сих пор официально не установлена. Гоги Топадзе отметил в беседе с журналистами, что это могло произойти из-за девушки. По данным СМИ, драка началась на рассвете после вечеринки в доме Топадзе: в это время там появилась бывшая девушка Жвании. Все участники ссоры были в нетрезвом виде.

Обвинение в покушении на убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. После того, как обвинение было переквалифицировано, отмечает издание «Новости-Грузия», Виссариона Жванию судили за нанесение вреда здоровью.