Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова считает, что роль исламского фактора в Украине достаточно высока, а интеграция в мусульманский мир через своих граждан-мусульман – это правильный путь для украинской внешней политики. Об этом она заявила в интервью порталу Caliber.az.

Джапарова отметила, что в Украине проживает большое количество мусульман – от 1,5 до 2 миллионов человек. «Здесь есть еще вопрос присутствия коренного народа мусульман-суннитов. Есть большое количество диаспор, в том числе и азербайджанской», – сказала она.

По этой причине Украина в ноябре 2020 года возобновила запрос на получение статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества (ОИС) с целью углубления взаимодействия с государствами исламского мира. Пока запрос находится на рассмотрении ОИС, Киев сможет присутствовать на разных мероприятиях Организации и говорить о том, «почему Украина хочет получить статус, почему для нас это важно», подчеркнула замминистра.

В то же время в Киеве стремятся получить статус наблюдателя в Тюркском Совете – международной организации, объединяющей Турцию, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан. Эта перспектива, по словам представителя украинского МИДа, «реальна и близка».

«Украина благодаря своим гражданам – крымским татарам, является, в том числе наследницей тюркской культуры, тюркской идентичности. Участие в этой организации позволит усилить трек сотрудничества с тюркскими странами», – пояснила Джапарова.

2 ноября 2020 года замминистра иностранных дел Эмине Джапарова в онлайн-формате обсудила с генеральным секретарем ОИС Юсуфом бин Ахмед Аль-Усеймином незаконную аннексию Крыма Россией и правонарушения РФ в отношении крымских татар. В ходе встречи обсуждались также и перспективы взаимодействия между Киевом и Организацией исламского сотрудничества.

В марте этого года Украина пригласила Узбекистан на саммит «Крымской платформы». «Эмине Джапарова подтвердила, что Украина будет приветствовать участие президента Республики Узбекистан в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости и в мероприятиях в рамках саммита инаугурации «Крымской платформы», – говоритсяв заявлении пресс-службы украинского МИД.