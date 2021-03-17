Граждане России перечислили законы, которые стоит отменить или принять. Из проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) следует, что каждый пятидесятый (2%) выступает за отмену моратория на смертную казнь.

В топ-5 рекомендаций, которые граждане РФ дали бы президенту Владимиру Путину, будь они на должности его советников, оказались и более гуманные инициативы. 14% россиян хотели бы вернуть пенсионный возраст, 6% – уменьшить налоги и изменить налоговую систему, 3% – вернуть старую Конституцию или изменить нынешнюю, а 2% – отменить приватизацию.

В пользу законов, ужесточающих наказания за коррупцию и взяточничество, высказались 7% опрошенных; направленных на развитие страны и внутреннюю политику – 6%; на изменение пенсионной реформы и индексацию пенсий – 6%; на социальную политику – 5%.

Каждый двадцатый россиянин (5%) посоветовал Кремлю вернуть советскую систему образования и бесплатную медицину.

Больше половины респондентов (53%) не смогли найти среди предложенных Всероссийским центром изучения общественного мнения вариантов тот, который они посоветовали бы президенту.

Опрос был проведен в рамках нового исследования ВЦИОМ, посвященного 160-летию отмены крепостного права. Как выяснилось, только каждый третий (30%) знает, что реформу 1861 года провел император Александр II. 39% затруднились назвать имя правителя России, который отменил отечественную форму рабства. 12% уверены, что крепостное право отменил последний российский самодержец Николай II.