Число женщин репродуктивного возраста в России снижается с каждом годом. О тревожной тенденции рассказал директор Департамента демографической и семейной политики Минтруда Андрей Галкин, слова которого приводит ТАСС.

«Сохраняется общий тренд откладывания рождения детей на более поздний возраст. Так, за последние 10 лет средний возраст матери при рождении увеличился на год и сдвигается постепенно к 30 годам. Средний возраст матери при рождении первенца приблизился к 26 годам», – отметил он.

По словам Галкина, нынешняя демографическая ситуация связана с ухудшением половозрастной структуры населения, сложившейся в предыдущие десятилетия. «Сокращается численность женщин активных репродуктивных возрастов, на долю которых приходится значительное число рождений. Это определяет объективное сокращение абсолютных рождений», – добавил он.

Демографическая политика, проводившаяся в стране с 2007 по 2015 год, увеличила рождаемость, но после этого она вновь начала снижаться, подчеркивает ТАСС.

Согласно данным Росстата, в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,504 детей на одну женщину. К 2030 году в лучшем варианте развития событий показатель достигнет 1,669, прогнозирует ведомство.