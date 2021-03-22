Турецкие предприятия намерены инвестировать в экономику Казахстана более 1 млрд долларов, информирует портал LS со ссылкой на пресс-службу МИД страны. Согласно данным ведомства, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди встретился в Стамбуле с руководством семи крупнейших турецких холдингов – Koc Holding, Yildirim Holding, TAV Holding, Calik Holding, Kibar Holding, Atabay и Goknur Gida.

В ходе встречи предприниматели обсуждали вопросы инвестиционного сотрудничества в сферах пищевой промышленности, машиностроения, горно-металлургической отрасли, инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий, химической промышленности и фармацевтики.

«Объем запланированных инвестиций указанных холдингов в Казахстане в среднесрочной перспективе составит более $1 млрд», – сообщили в министерстве.

Помимо этого, Тлеуберди провел переговоры с турецкими компаниями, которые собираются в нынешнем году запустить 10 новых производств в Казахстане. «В планах инвесторов реализовать проекты в сфере машиностроения, медицинских изделий, пищевой промышленности, инфраструктуры, горнодобывающей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства», – отмечается в заявлении пресс-службы МИД.

Министр также посетил новый офис Секретариата Тюркского совета, где обсудил с Генеральным секретарем этой организации Багдадом Амреевым ход подготовки к неформальному саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет 31 марта в городе Туркестане.

Ранее в посольстве Казахстана в Анкаре заявили, что правительство республики приглашает турецких бизнесменов инвестировать в экономику страны, подчеркнув, что приоритетом для президента Касыма-Жомарта Токаева является повышение уровня благосостояния населения. В сообщении отмечалось, что Казахстан и Турция успешно координировали действия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, и этот опыт должен быть использован для рывка в развитии отношений. В укреплении двусторонних связей большую роль призваны сыграть совместные проекты, отметили в посольстве.

Так, к 2025 году в Казахстане планируется проложить дороги общей протяженностью 24 тысячи километров и построить 20 новых больниц, что откроет большие возможности для турецких строительных и медицинских компаний. «Казахстан поощряет инвестиции в технологии ЭКО, а производство лекарств и предметов медицинского назначения в стране рассматривается как проблема национальной безопасности. Турецкие фармацевтические компании получат поддержку для инвестирования в Казахстан», – заверили в ведомстве.

В октябре 2020 года Космическое агентство Турции и Аэрокосмический комитет Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве в космической сфере. «Меморандум даст возможность лучше оценить возможности двух стран. Этого желают обе страны. В Турции хорошая инфраструктура для разработки и производства спутников. Казахстан также обладает потенциалом и возможностями в сфере космонавтики. Турции и Казахстану будет легче конкурировать с миром, если они объединят усилия», – отмечал тогда глава Космического агентства Турции Хусейн Йылдырым.