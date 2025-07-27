ПОЛИТИКА
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США и ЕС заключили «переломную» и «крупнейшую из всех» сделку
Европа вложит 600 млрд долларов в американскую экономику, и будет закупать у США энергию на 750 млрд — вместо российского газа; Вашингтон оставит 15 %-е пошлины на европейские товары
США и ЕС заключили «переломную» и «крупнейшую из всех» сделку
/ Reuters
27 июля 2025 г.

США и Евросоюз заключили торговое соглашение в последний момент перед ультиматумом Дональда Трампа, избежав повышения пошлин до 30%. После часовой встречи с Урсулой фон дер Ляйен в своем гольф-клубе в шотландском Тёрнберри Трамп объявил о достигнутом компромиссе.

«Это крупнейшая сделка из всех», — заявил он, подчеркнув, что тариф на импорт из ЕС составит 15% и будет применяться к автомобилям, медикаментам и полупроводникам. Тарифы на сталь и алюминий останутся на уровне 50%.

По словам фон дер Ляйен, ЕС обязуется ежегодно закупать американскую энергию на $250 млрд, заменив ею российский газ, а также инвестирует дополнительно $600 млрд в экономику США. «Это было тяжело, но мы справились», — добавила она.

Соглашение стало результатом двухнедельного кризиса, начавшегося после письма Трампа с угрозой ввести 30-процентные тарифы с 1 августа. В ответ ЕС подготовил зеркальные меры — пошлины до 30% на товары из США на сумму €93 млрд, включая сою и автомобили.

Обе стороны подчеркнули значимость сделки для сохранения рабочих мест и стабильности на обоих берегах Атлантики. Фон дер Ляйен назвала результат «переломным моментом» в крупнейших в мире торговых отношениях.

США представлял министр торговли Говард Латник, а ЕС — еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. По словам Латника, через две недели может быть вынесено новое решение по полупроводникам — с возможностью введения дополнительных тарифов.

Хотя текст сделки не был пока опубликован, переговорщики, как сообщается, подтвердили срочность фиксации достигнутых условий на бумаге. Еврокомиссия проинформирует послов ЕС в понедельник в Брюсселе.

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