Президент США Дональд Трамп, несмотря на разгорающийся скандал по делу Эпштейна и тарифные войны с Европой и Канадой, нашел время для самопиара на любимом напитке американцев. 16 июля президент заявил, что якобы заставил Coca-Cola изменить оригинальный рецепт — убрать кукурузный сироп и вернуть тростниковый сахар в напитки для американского рынка. Однако сама компания ничего подобного не подтвердила.

Глава Белого дома, в частности, написал в соцсети Truth Social: «Я поговорил с руководством Coca-Cola, и они согласились использовать настоящий тростниковый сахар в американской Coca-Cola. Это отличное решение — вы все увидите!»

Однако пресс-служба Coca-Cola в ответ лишь поблагодарила Трампа за интерес и пообещала «в скором времени рассказать о новых продуктах». Подтверждения его слов о рецептуре не прозвучало.

Если компания действительно решит заменить сироп на сахар, это сблизит американскую версию напитка с международной. Во многих странах Coca-Cola уже давно использует именно сахар. В США «мексиканская Кола» с тростниковым сахаром продается с 2005 года, но в стеклянных бутылках и ограниченно.

Такое изменение, если оно произойдет, ударит по американским фермерам. Президент Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боуд предупредил: «Смена сиропа на сахар уничтожит тысячи рабочих мест, снизит доходы фермеров и увеличит импорт. Польза для здоровья — нулевая».

Сам Трамп пьет исключительно диетическую версию, отмечает New York Times. По ее данным, президент выпивает до 12 банок Diet Coke в день. В Белом доме у него даже был специальный красный звонок, по которому ему приносили напиток на серебряном подносе.

Отношения Трампа и компании не всегда были гладкими. В 2012 году он называл их продукцию «мусором», но продолжал ее пить. В 2025 году Coca-Cola вручила ему памятную бутылку Diet Coke в честь инаугурации, что вызвало шквал критики.

Похоже, Трамп снова пытается подсластить свою политическую повестку за счет заигрываний с любимым брендом американцев.