ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп «агрессивно» усилит Украину
Президент США, по сообщениям СМИ, намерен передать Киеву крупный пакет наступательных вооружений
Трамп «агрессивно» усилит Украину
Президент США, по сообщениям СМИ, намерен передать Киеву крупный пакет наступательных вооружений / AP
14 июля 2025 г.

Дональд Трамп планирует в понедельник объявить о резком изменении политики США в отношении войны в Украине. По данным Axios, Трамп представит новый «агрессивный» пакет вооружений, включающий наступательные системы — то, чего он раньше избегал.

Это решение стало следствием нарастающего раздражения поведением Москвы. В последние недели Трамп все больше злится на президента России Владимира Путина за отказ идти на перемирие и за усиление ракетных ударов по Киеву. Переломный момент наступил после телефонного разговора 3 июля, в котором Путин якобы сообщил о планах захватить больше украинской территории. 

«Он хочет взять все», — якобы сказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону, утверждают источники Axios.

Теперь Трамп намерен ответить жестко, уточняет издание. По его плану, США продадут странам НАТО американское вооружение — в том числе дальнобойные ракеты и системы ПВО Patriot. После этого уже страны НАТО передадут его Украине. 

«Европа заплатит нам сто процентов. Это будет выгодная сделка для нас», — заявил Трамп журналистам в воскресенье.

Идею впервые озвучил президент Украины Владимир Зеленский на недавнем саммите НАТО в Гааге. По словам американских чиновников, последняя встреча Зеленского и Трампа стала самой продуктивной за все время. Украинский лидер выглядел более дипломатично и впервые с 2022 года появился в костюме. Как уточняет Axios, тогда же на этой встрече глава Белого дома и принял решение усилить Киев.

По данным издания, в понедельник Трамп встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для утверждения деталей сделки. Его спецпосланник в Украину Кит Келлог в тот же день прибудет в Киев для переговоров.

Эта стратегия — резкий разворот. Ранее Трамп ограничивался «оборонительными» поставками или вовсе блокировал отправку оружия Киеву, настаивая на переговорах. Теперь же он поддерживает более решительные меры, включая потенциальные санкции против России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть.


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