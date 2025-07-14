Дональд Трамп планирует в понедельник объявить о резком изменении политики США в отношении войны в Украине. По данным Axios, Трамп представит новый «агрессивный» пакет вооружений, включающий наступательные системы — то, чего он раньше избегал.

Это решение стало следствием нарастающего раздражения поведением Москвы. В последние недели Трамп все больше злится на президента России Владимира Путина за отказ идти на перемирие и за усиление ракетных ударов по Киеву. Переломный момент наступил после телефонного разговора 3 июля, в котором Путин якобы сообщил о планах захватить больше украинской территории.

«Он хочет взять все», — якобы сказал Трамп президенту Франции Эммануэлю Макрону, утверждают источники Axios.

Теперь Трамп намерен ответить жестко, уточняет издание. По его плану, США продадут странам НАТО американское вооружение — в том числе дальнобойные ракеты и системы ПВО Patriot. После этого уже страны НАТО передадут его Украине.

«Европа заплатит нам сто процентов. Это будет выгодная сделка для нас», — заявил Трамп журналистам в воскресенье.

Идею впервые озвучил президент Украины Владимир Зеленский на недавнем саммите НАТО в Гааге. По словам американских чиновников, последняя встреча Зеленского и Трампа стала самой продуктивной за все время. Украинский лидер выглядел более дипломатично и впервые с 2022 года появился в костюме. Как уточняет Axios, тогда же на этой встрече глава Белого дома и принял решение усилить Киев.

По данным издания, в понедельник Трамп встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для утверждения деталей сделки. Его спецпосланник в Украину Кит Келлог в тот же день прибудет в Киев для переговоров.

Эта стратегия — резкий разворот. Ранее Трамп ограничивался «оборонительными» поставками или вовсе блокировал отправку оружия Киеву, настаивая на переговорах. Теперь же он поддерживает более решительные меры, включая потенциальные санкции против России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть.



