Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов был вызван в МИД Турции в связи с ситуацией в Сирии. Согласно информации, полученной из дипломатических источников, во время визита Ерхова в ведомство главным образом обсуждались последние атаки в провинции Идлиб, передает агентство Anadolu.

Турецкая сторона выразила российскому главе дипмиссии свою обеспокоенность по поводу имевших место инцидентов. Особая озабоченность была высказана в связи с атакой на больницу.

В результате удара российской авиации 21 марта по провинции Идлиб на северо-западе Сирии погиб один мирный житель, еще двое получили ранения. Боевые самолеты, которые, по данным вооруженной оппозиции, принадлежали России, также атаковали район Сармада в Идлибе, переход Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе и район близ трассы M4.

В тот же день силы режима Башара Асада и террористические проиранские группировки нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и обстреляли больницу в районе Эль-Этерип провинции Алеппо, в результате чего погибли семь мирных жителей, в том числе ребенок.

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако войска режима Башара Асада в нарушение положений Сочинского меморандума продолжали систематически подвергать обстрелу населенные пункты, расположенные в зоне деэскалации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта 2020 года посетил Москву с официальным визитом и провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По их итогам было достигнуто новое соглашение о прекращении огня между участниками боевых действий в Идлибе, которое вступило в силу 6 марта. Силы режима время от времени нарушают режим прекращения огня, но в целом соглашение выполняется.