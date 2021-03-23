ТУРЦИЯ
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Усиление ВВС Турции: войска получат новые самолеты ДРЛО к 2026 году
Турецкие TUSAS и ASELSAN разрабатывают новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления тактической авиацией Hava Soj. Реализация программы избавит страну от необходимости закупать за рубежом комплектующие или готовые самолеты ДРЛО
Усиление ВВС Турции: войска получат новые самолеты ДРЛО к 2026 году
Фото: АА / Others
23 марта 2021 г.

Hava Soj разрабатывают на базе самолета канадской компании Bombardier Aerospace. Bombardier Global 6000 – сверхмагистральный лайнер, оборудованный двигателями Rolls-Royce BR700s, способный проводить в воздухе до 12 часов. Максимальная высота полета – 15,5 км.

В конструкцию канадского лайнера будет интегрирована разрабатываемая в Турции система РЭБ следующего поколения Air SOJ, которая, по заявлениям разработчиков, позволит на большом расстоянии определять местонахождение и подавлять системы наведения и все существующие виды радаров.

Глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в одном из последних интервью коснулся темы санкций США и их влияния на темпы выполнения проекта Hava Soj: «По отношению к проекту Air SOJ были применены как явные, так и скрытые ограничения, которые могут повлиять на продолжительность реализации проекта, но, несмотря на препятствия, мы продолжим наш путь».

Контракт на поставку ВВС Турции четырех бортов Hava Soj был подписан в августе 2018 года. По предварительным данным, первые испытания самолета ДРЛО запланированы на 2023 год, а ввод в эксплуатацию завершится к концу 2026 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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