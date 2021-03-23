Владелицей поместья Windsor Park Hall в графстве Суррей, расположенного недалеко от резиденции британской королевской семьи, стала Татьяна Фетисова, которая является тезкой жены бывшего сенатора от Воронежской области, бизнесмена Глеба Фетисова. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на документы земельного кадастра.

Впервые о продаже роскошного особняка под Лондоном российскому олигарху за рекордные 21,5 миллиона фунтов стерлингов (2,1 миллиарда рублей) писали в январе Daily Mail и другие британские СМИ. Журналисты утверждали, что сделка стала крупнейшей в графстве за последние пять лет, а новый хозяин прилетал заключать ее на частном самолете.

При этом в документе из земельного кадастра, обратили внимание «Открытые медиа», прописана другая сумма — 19,57 миллиона фунтов стерлингов.

По информации издания, архитектура приобретенного Фетисовой двухэтажного дома с огромными колоннами выдержана в неоклассическом стиле. Внутри загородного особняка расположены девять спален, несколько мраморных ванных комнат, бальный зал, домашний кинотеатр, бассейн с тренажерным залом и сауной, а также место для боулинга.

Представитель российского бизнесмена не ответил на вопрос «Открытых медиа» о том, стала ли владелицей поместья в Суррее его супруга. Однако один из знакомых Фетисова сказал, что «слышал от Глеба про этот особняк».

Глеб Фетисов был сенатором от Воронежской области с 2001 по 2009 год, а также владел банком «Мой банк». После 2012 года вместе с бывшим замруководителя Росприроднадзора Олегом Митволем он создавал партию «Альянс зеленых», пытался баллотироваться в мэры Москвы и губернаторы Московской области, а в 2014 году вместе с экс-депутатом Госдумы РФ Геннадием Гудковым учредил партию «Альянс зеленых и социал-демократов».

В том же году предпринимателя задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, он вывел из «Моего банка» 1,9 миллиарда рублей. Своей вины Фетисов не признал, но при этом полностью рассчитался с кредиторами.

Кроме того, он спонсировал литературную премию «Русский букер», его компания Fetisoff Illusion занимается продюсированием фильмов. В 2019 году бизнесмен учредил международную премию для журналистов Fetisov Journalism Awards с общим призовым фондом в 520 тысяч швейцарских франков (525 тысяч долларов). Для сравнения: призовой фонд Пулитцеровской премии составляет 250 тысяч долларов.