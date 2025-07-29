Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов признать Государство Палестина в сентябре, если Израиль не предпримет шагов к прекращению огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания британского правительства.

По словам Стармера, Великобритания рассматривает признание Палестины как часть усилий по сохранению решения на основе двух государств.

«Мы решительно настроены защищать жизнеспособность решения на основе двух государств, поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН», — подчеркнули в Лондоне.

Великобритания ожидает от Израиля «существенных мер для прекращения ужасной ситуации в Газе» и обязательств по достижению долгосрочного устойчивого мира.

«Перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН мы проведем оценку того, насколько стороны выполнили эти шаги», — добавили в правительстве.

Стармер отдельно подчеркнул тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе и призвал Израиль обеспечить доступ гуманитарной помощи и прекратить обстрелы гражданского населения.

На прошлой неделе Франция стала первой страной G7 и первым постоянным членом Совета Безопасности ООН, которая официально объявила о намерении признать Палестину в сентябре. Это заявление вызвало положительную реакцию палестинских властей и резкую критику со стороны Израиля.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал инициативу Парижа «вознаграждением террора».

Госсекретарь США Марко Рубио также выступил против плана признания, резко раскритиковав президента Франции Эммануэля Макрона.