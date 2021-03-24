Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, ситуация квалифицирована как чрезвычайная, второго уровня сложности, сообщает CentralAsia.Media.

По состоянию на 18 марта, в республике было зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2), при этом несколько случаев были выявлены среди дальнего и ближайшего окружения заболевших.

Первый случай цПВВП2, сопровождавшийся наступлением острого вялого паралича (ОВП), был зарегистрирован 22 ноября 2020 года в Хатлонской области. Он был связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане.

Второй случай цПВВП2 был подтвержден в феврале 2021 года у ребенка с симптомами ОВП в Хатлонской области. Восьмого марта еще два случая цПВВП2, сопровождавшиеся ОВП, были подтверждены в районе города Гиссар.

Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпиднадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2, говорится в сообщении ВОЗ.

Сейчас проводится тщательное расследование вспышки болезни, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинацией, поступающих с субнационального уровня.

Минздрав Таджикистана пока не прокомментировал заявление ВОЗ.