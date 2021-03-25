Европейский союз образовался на обломках колониальных империй. Последнее проявление их пассионарности вылилось в разрушительную для Старого Света и многих других частей мира Вторую мировую войну. К этому моменту некогда великие Австрийская и Османская империи распались на множество мелких государств. Но Германия еще не сказала «своего слова» и попыталась нанести сокрушительный удар по Британской империи и своему заклятому врагу Франции.

В конечном итоге длившаяся почти шесть лет бойня обернулась крахом для всех европейских держав, которые впоследствии сформируют единый Европейский союз. Даже победившая Великобритания уже не могла диктовать свои условия мировому порядку и все больше шла в фарватере США. С началом холодной войны фарватерство Лондона стало отчетливее. Фултонская речь Уинстона Черчилля от 5 марта 1946 года – обращение Британии к США с просьбой «спасите нас от коммунизма».

В этой обстановке общей угрозы СССР, чьи войска стояли в центре Берлина, и начинает создаваться Европейское сообщество. Хотя первичным фактором, надо признаться, был не страх перед советской армией, а боязнь повторения ужасов двух мировых войн. Именно поэтому в 1951 году Франция, Германия и страны Бенилюкса создают Европейское объединение угля и стали (ЕОУС).

Контролируя два важнейших для оборонной промышленности сектора экономики, удалось купировать бесконтрольное наращивание военного потенциала, доселе перераставшего в очередную европейскую войну. Спустя семь лет образуется Евратом, ставящий под контроль единого центра не менее опасную атомную промышленность.

Хотя Европа свой день рождения увязывает с 9 мая 1950 годе, когда была предложена декларация главы МИД Франции Робера Шумана, ЕС де факто возник 18 апреля 1951 года. В этот день между Францией, Западной Германией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом подписывается Парижское соглашение об учреждении ЕОУС. Таким образом в нынешнем 2021 году ЕС будет отмечать свою 70-ю годовщину.

На протяжении этих семи десятилетий блок безостановочно развивался, интенсивно и экстенсивно. К сегодняшнему дню в состав ЕС вошли почти 30 стран. За исключением Западных Балкан, весь Старый Свет является частью экономического пространства со свободой передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

С другой стороны, компетенции институтов ЕС – Еврокомиссии и Европарламента – становились все сильнее, отбирая у стран-членов в меньшей или большей степени почти все основные полномочия в сфере торговли, таможни, валюты, конкуренции, сельского хозяйства и даже внешней политики. Лиссабонский договор, который подарил международной организации международную правосубъектность, называют конституцией ЕС. Евросоюз – самое интегрированное объединение в своем роде, далеко опережающее по этому показателю АСЕАН, НАФТА, Евразийский союз и др.

В последние 10 лет Европейский союз переживает кризисы. В 2011 грянул долговой кризис, отбросивший далеко назад экономики Греции, Португалии, Испании и Италии. Затем случился кризис беженцев 2015 года, который в краткосрочной перспективе увенчается усилением позиций правых партий (AfD,FPÖ,Lega Nord), а в долгосрочной – изменением демографического состава Европы. Большим психологическим и экономическим ударом по ЕС стал референдум о выходе Великобритании из блока в 2016 года, вызванный кризисом беженцев.

По периметру границ ЕС тоже неспокойно. С 2014 года «горит» Украина. Ни Меркель, ни французский президент не могут сдвинуть с мертвой точки «минский процесс». На южных и восточных рубежах «эхо» Арабской весны все еще подрывает стабильность в Ливии и Сирии, угрожая в любой момент перекинуться и на другие соседние страны.

Все эти внутренние и внешние проблемы оказывают колоссальное имиджевое, финансовое и политическое давление на проект «Евросоюз» и одновременно создают для него «окно возможностей». В начале каждого из перечисленных мной кризисов (долговой, миграционный) находились эксперты, говорившие о скором «конце» Европы, о ее «развале».

На полном серьезе эксперты, включая панъевропеистов, утверждали, что скоро зона евро посыпется, начнется война мигрантов-мусульман против белых националистов, а после выхода Британии мы увидим Grexit, Frexit, Italexit и даже Germanexit. Я всегда утверждал обратное и был уверен, что каждый кризис создает угрозу и обоснование для расширения полномочий Брюсселя. В конечном счете, пессимистические прогнозы не оправдались. ЕС живет и здравствует.

Да, с проблемами и конфликтами между странами и институтами, но он явно не идет к краху. Выход Великобритании – лишь этап развития ЕС. Лондон изначально скептично был настроен к евроинтеграции, и мы прекрасно помним требование Маргарет Тэтчер «I want my money back». Возможно, с уходом Британии отпадут последние препятствия для усиления конвергентности во внешней, оборонной и экономической политике.

Сохранение единства, глубины интеграции и перспектив расширения требует больших усилий. Для этого нужны яркие фигуры и лидеры. Последние 20 лет роль мотора Евроинтеграции играла Ангела Меркель. Осенью она уходит, и все взгляды будут обращены на молодого французского президента Эммануэля Макрона. Сумеет ли он взять на себя роль нового лидера Единой Европы, покажет время.

Цели и намерения у него весьма амбициозные. Надо отметить, что при Джо Байдене, поставившем на усиление трансатлантических отношений, реализовать эмансипацию будет гораздо сложнее, чем при изоляционисте Дональде Трампе, самовольно толкнувшем ЕС на заключение инвестиционного соглашения с Китаем.

Некоторые теоретики сравнивают Европейский проект с Советским союзом. Если обратить внимание на программу European Union Studies в университетах Старого Света, то она по своей сути не отличается от партийных школ в СССР. Студенты изучают институты, право, политику и экономику ЕС.

В рамках учебы они в обязательном порядке направляются на экскурсию в Еврокомиссию, Европарламент и Суд ЕС. Некоторые из выпускников затем проходят практику в этих органах и остаются там работать. Постоянные обмены между вузами по программе Erasmus создают благоприятный психологический фон, придавая молодым специалистам ощущение сопричастности к великому и общему делу.

Сегодня Евросоюз переживает 70 годовщину – ему почти столько же, сколько было СССР во время распада. При этом за семь десятилетий ЕС так и не смог добиться той степени интеграции, которой могла похвастать империя Сталина. Возможно, потому ЕС и продолжает существовать и имеет будущее.

Конечно, право силы здесь тоже работает, пускай и в экономическом отношении, но управление является все-таки достаточно децентрализованным. Важнейшие и чувствительные решения принимаются не в Страсбурге и Брюсселе, а в Берлине, Париже, Варшаве, Мадриде и Риме.

В отличие от СССР, где последнее слово оставалось за генсеком, этим союзом из центра управляют несколько органов – Еврокомиссия, Европарламент, Суд ЕС и Совет ЕС. Кроме того, в отличие от СССР и при полном осознании степени серьезности конфликтов в Украине, Сирии и Ливии, ЕС не ведет ожесточенную холодную войну, не тратит миллиарды на вооружение. У него нет своего «Афгана». Безопасность Европы во многом обеспечивается войсками США. И еще важное отличие – лидеры ЕС, в отличие от Ельцина и Горбачева, не хотят разваливать этот проект.

В сухом остатке, несмотря на серьезные проблемы, у ЕС есть будущее. При этом для дальнейшей реализации проекта необходимы новые лидеры.