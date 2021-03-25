Археологи обнаружили в античном городе Мастаура в районе Назилли (турецкая провинция Айдын) римскую арену, которая была похожа на Колизей и могла принимать гладиаторские бои c примерно 20 тыс зрителей, сообщает TRT Haber.

Амфитеатр был скрыт под оливковыми и финиковыми рощами. Хорошо сохранились все архитектурные особенности исторического объекта.

Как и Колизей, эта арена была построена круглой, а не в форме полумесяца, типичной для многих объектов такого рода в эпоху античности. При этом легендарный римский амфитеатр, строительство которого началось в 70 г. н.э. для императора Веспасиана, был больше и вмещал примерно 50-80 тысяч зрителей.

Раскопки исторической достопримечательности, которая станет еще одним центром привлечения туристов в регионе, ведут археологи Айдынского университета им. Аднана Мендереса (ADÜ).

«Мы обнаружили уникальный для Анатолии, Греции и Египта амфитеатр, где проводились соревнования по борьбе. Арена диаметром 100 м и высотой 35-40 м – один из самых хорошо сохранившихся объектов такого рода в Восточном Средиземноморье», – прокомментировал находку доктор Седат Аккурназ, преподаватель археологического отделения ADÜ.

Открытие было с восторгом встречено зарубежными изданиями. Так, событие осветили многие газеты Великобритании, в том числе Daily Mail.