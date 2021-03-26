Российская Федерация последние четыре года является мировым лидером в сфере социально-экономического неравенства, уверенно обогнав Америку, Германию и Китай.

В 2019 году в России, чья экономика вот уже несколько лет завязла в стагнации, а жизненный уровень большинства населения продолжал падать, стало существенно больше долларовых миллиардеров, чем в 2018-м. При этом 10% россиян контролируют 83% национального богатства, а 1% сверхбогатых – почти 60% всех материальных и финансовых активов. Такого нет ни в одной крупной экономике мира: в США, например, 1% сверхбогатых владеют лишь 35% национального богатства.

Причем социально-экономическое неравенство в России только перманентно нарастает. Например, после распада СССР доля доходов верхнего 1% российского общества увеличилась с менее чем 6% среди всех доходов населения в 1989 году до 22% в 1995 году. А далее доля этого же верхнего 1% в общем богатстве всех российских домохозяйств изменилась с 22% до 43% в 2015-м.

Число граждан России с состоянием от $1 млрд, включенных в мировые рейтинги в 2020, составляло 103 персонажа. Их совокупное богатство резко выросло в 2000-е и охватило приблизительно 25-40% национального богатства между 2000 и 2015 годами. При этом российские нувориши спрятали за рубежом почти 1,5 миллиарда триллионов долларов.

Форсированный рост богатства верхних слоев российской буржуазии, чиновничества, генералов и полковников силовых структур происходил на фоне неуклонного обеднения большинства российской нации.

В 2017 году уровень бедности в России превысил показатель десятилетней давности. Если в 2007 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 18,8 млн человек, то в 2017 году таких было уже 19,3 млн человек. А в первом квартале 2019 года даже Росстат насчитал уже 20,9 млн человек, живущих ниже официального уровня бедности. По данным же некоторых российских спецслужб, ниже официального уровня бедности живут не менее 40 миллионов граждан России.

Во втором квартале 2019 года у 49,6% семей (то есть у половины россиян) хватало денег только на еду и одежду. У 14% есть деньги только на скудное питание, то есть они просто голодают.

Если в 1990–1991 годах на долю 10% наиболее богатых граждан России приходилось менее 25% национального дохода, то уже к 1996 году этот показатель вырос до 45%, а доля доходов «бедной» половины населения опустилась с 30 до 10%.

Между прочим, самый благоприятный период с точки зрения социально-экономической справедливости Россия пережила в составе СССР в так называемую «золотую пятилетку» (1966–1970 годы). В 1968 году на долю менее обеспеченной половины населения приходилось более 31% дохода, на долю наиболее состоятельных 10% граждан – 21,6%.

Растущая бедность в стране – главная причина падения в демографическую пропасть. В нынешней России – самая низкая продолжительность и наихудшее качество жизни из всех развитых европейских и азиатских стран, разрушенные системы образования, здравоохранения и судебной системы. В Российской Федерации свыше 40% молодых семей сразу после рождения ребенка попадают в категорию бедных.

В нашей стране существует «уникальная» форма бедности, которую называют «бедностью работающего населения». В стране очень много людей, которые работают, но их заработок остается на уровне минимальной оплаты труда. В 2020 году размер МРОТ составлял 12130 рублей. Причем средняя заработная плата по стране была 33000 рублей. По определению Всемирного банка, есть еще такая категория граждан, которую называют «экономически уязвимой». Сюда относятся люди, которые живут менее чем на 10 долларов или примерно на 700 рублей в день. То есть это те, чей доход составляет менее 21000 рублей в месяц, а это, кстати, больше половины россиян. На начало 2021 года доля экономически уязвимого населения в России превысила 50% и продолжала расти.

За последние 36 лет реальные доходы всего населения России выросли на 34%, в Китае – на 831%, в Индии – на 221%, в мире в целом – на 60%. По сравнению со всеми остальными упомянутыми странами доходы населения России росли очень медленно, меньше чем на 1% в год, т.е. в два раза медленнее, чем в среднем по миру.

Вместе с тем, при росте доходов всего населения на 34%, у беднейших 50% граждан России доходы упали на 26%, у 40% (промежуточный класс) доходы выросли всего на 5%. В целом же, у 90% российского населения с 1980 года доходы упали примерно на 15%, но у 10% высокообеспеченных россиян выросли в среднем на 190%, у топ 1% доходы возросли в 8 раз, у топ 0,1% – в 26 раз, у топ 0,01% (таких в России не более 10 тысяч человек) – в 80 раз, топ 0,001% – в 250 раз!

В российском социуме нарастает все большее недовольство. 84% населения РФ убеждены, что источником вопиющего неравенства является государство, 72% возмущены политическим неравенством, а почти 60% уверены, что в обществе присутствует сильный и крайне сильный политический конфликт между населением и властью в целом. Такое недовольство определяется политикой, проводимой российскими властными структурами.

В России, в отличие от стран с цивилизованной рыночной экономикой, социальный налог взимается по регрессивной шкале. А власть имущие прямо или косвенно поддерживают такой порядок.

В ноябре 2016 года тогдашний вице-премьер российского правительства Ольга Голодец сообщила, что правительство вновь обсуждает возможность введения элементов прогрессивной шкалы НДФЛ. По ее словам, важным шагом для преодоления бедности должно стать освобождение граждан «в нижней шкале», то есть тех, чьи доходы ниже прожиточного минимума, от уплаты НДФЛ. Однако в январе 2017 года премьер-министр Медведев твердо заявил, что в повестке правительства не стоит вопрос перехода к прогрессивной ставке НДФЛ.

В 2020 году в России сменилось правительство на фоне продолжающегося ухудшения экономической ситуации.

Первые заявления премьера Мишустина (который, кстати, сам является мультимиллионером) развеяли аргументы наивных патриотов, которые надеялись, что российский правящий класс перестанет быть таким жадным и скудоумным. Мишустина еще не успели официально назначить, как он уже поспешил заявить, что пересмотра пенсионной реформы не последует, что освобождать неимущие слои населения от НДФЛ, вводить прогрессивную шкалу налогообложения его правительство не собирается. Он же символически обозначил свои приоритеты: первым своим распоряжением в качестве главы правительства Мишустин вдвое увеличил оклады сотрудникам Росгвардии и полицейским, а не обобранным врачам, учителям, рабочим, крестьянам и пенсионерам. Нынешняя власть совершенно не хочет менять сложившуюся систему феодального капитализма. Хотя все более угрожающая проблема роста социальной несправедливости превращается в одну из важнейших угроз для национальной безопасности и будущего страны.

Например, существует поразительное, даже мистическое сходство в показателях социально-экономического неравенства в нынешней России и в Российской империи 1905 года.

В 2015 году 10% самых богатых россиян имели около 46% национальных доходов страны. В 1905 году этот показатель в Российской империи составлял около 47%.

В 2015 году 40% россиян со средними доходами обладали долей национальных доходов в размере чуть более 37%. В 1905 году – чуть более 36%.

В 2015 году на 50 процентов россиян с низким доходом приходилось 16% национальных доходов России. В 1905 году – все те же 16%.

Развивающееся социальное неравенство в условиях современной России приводит к усиливающейся поляризации общества, росту противоречий между российскими регионами, между Москвой и регионами, внутрирегиональных противоречий, ускоряющемуся размыванию среднего класса, возникновению антагонизма между людьми и социальными слоями (при декларациях приверженности построению социального государства), неуправляемой переструктуризации нынешнего социума.

В нынешнем российском обществе, с учетом динамики социального неравенства, сформировалась т.н. «негативная» стабильность, которая означает медленную, но неуклонную деградацию, способную рано или поздно привести к открытым кризисам с непредсказуемым исходом.

Вряд ли все эти негативные тренды, связанные с ростом социальной несправедливости, не замечаются и не учитываются стратегическими противниками России. В этой связи интересно недавнее высказывание экономистов Техасского университета Д. Гэлбрейта, К. Приста и Дж. Перселл: «Вместо того чтобы устраивать железнодорожную, авиационную и почтовую блокады, недружественное государство можно ослабить иным способом – помочь развитию экономики. Но только так, чтобы население враждебной державы как можно сильнее расслоилось по доходам». По их оценке, с 1715 года до нашего времени в 81% войн победу одержали страны, где доходы распределены более равномерно, чем у противника.