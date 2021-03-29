Альметьевский городской суд приговорил 42-летнего настоятеля Свято-Троицкого храма в Заинске Андрея Стребкова к 13 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщает местная пресса, священник попал под следствие еще в 2019 году, когда на него написала заявление 19-летняя бывшая ученица воскресной школы, в которой он вел занятия. По рассказам девушки, когда ей было 12 лет, Андрей Стребков надругался над ней в летнем лагере – туда воспитанники школы ездили вместе с преподавателями. Потерпевшая также заявила, что при тех же обстоятельствах настоятель совершил над ней насилие и в 2013 году.

Стребков своей вины не признал. Однако суд встал на сторону гособвинения и назначил настоятелю храма наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Протоиерей Андрей Стребков известен в Татарстане как создатель храма-автобуса. В августе 2018 года священнослужитель приехал на православную выставку в Москву на ВДНХ, где представил свой храм на колесах. Среди посетителей храма-автобуса был и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На этом автобусе отец Андрей объехал более 30 населенных пунктов с 2011 года в окрестностях Заинска. В нем он совершал службы для верующих, в чьих селах нет храмов.

В конце декабря прошлого года настоятеля и звонаря Храма святого пророка Илии села Амурзет в Еврейской автономной области (ЕАО) обвинили в том, что они на протяжении 12 лет растлевали детей.

Следствие установило, что за этот период обвиняемые совратили 53 ребенка. Происходило это не только в России, но и во время зарубежной поездки с послушниками в Китай. Всего против обвиняемых было возбуждено 16 уголовных дел.

С жалобой в ноябре 2019 года в СК России обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления несовершеннолетних мальчиков возрасте от 12 до 16 лет. В ходе расследования выяснилось, что иеромонаху помогал 26-летний звонарь Сергей Моос. Он отбирал и приводил мальчиков к настоятелю.