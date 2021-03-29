Известного таджикского правозащитника Иззата Амона предположительно похитили в Москве и незаконно вывезли в Душанбе, пишет The Insider со ссылкой на его адвоката Кирилла Жаринова.

По словам последнего, Иззат Амон исчез несколько дней назад, и «непонятно, был ли он задержан официально и что это за процедура». «В ОМВД Печатники подано заявление о его исчезновении, они проводят мероприятия по розыску», – рассказал Жаринов, добавив, что «в ФСБ России отрицают какое-либо участие» в задержании правозащитника.

«Вероятно, он похищен и уже вывезен, или будет незаконно вывезен, как периодически происходит с политическими активистами из Таджикистана», – заявил Жаринов.

Между тем «Радио Озоди» со ссылкой на МВД Таджикистана сообщает, что Амон был депортирован из России, согласно решению Тверского суда Москвы, «за нарушение правил пребывания в этой стране и незаконное получение российского гражданства», и якобы задержан в Душанбе по обвинению в мошенничестве. В ведомстве утверждают, что он находится в предварительном заключении.

По словам Жаринова, у него нет подтверждений этой информации. «Напротив, соратники Амона считают, что это блеф, чтобы в России прекратили его поиски», – отметил он.

Как рассказал сын похищенного Мухаммадюсуф Холов «Радио Озоди», он узнал о задержании отца из СМИ и до сих пор не знает о его местонахождении. По словам Мухаммадюсуфа, в последний раз он говорил с Амоном по телефону 24 марта, за день до его исчезновения, и тот был обеспокоен аннулированием российского гражданства и возможной депортацией в Таджикистан.

Иззат Амон – известный таджикский правозащитник и руководитель Центра таджиков в Москве, подчеркивает The Insider. Он активно критикует политику руководства Таджикистана.

Незадолго до исчезновения Амон опубликовал в соцсетях видео, в котором утверждал, что его преследуют и что в случае задержания его «отправят в Душанбе по приказу таджикских властей». В ролике он также отметил, что является гражданином РФ с 1996 года, однако несколько дней назад его паспорт был признан недействительным.

В начале марта Тверской суд Москвы обвинил Иззата Амона в «незаконном осуществлении трудовой деятельности в России» и пригрозил депортацией из России, напоминает «Радио Озоди».

В октябре 2020 года в офисе возглавляемого активистом Центра таджиков прошли обыски в связи с обвинениями в «пропаганде религиозного экстремизма». Иззат Амон тогда сказал, что, возможно, это было предупреждением для него в связи с его усилиями по защите прав мигрантов и свободы вероисповедания.