Недавно президенты двух стран дали старт строительству третьего из четырех энергоблоков атомной электростанции «Аккую». Объект должен быть готов к 2023 году, столетию основания Турецкой республики. В настоящее время работы идут по намеченному плану.

Отбрасывая в сторону выгоды двух стран, можно заметить, что «Аккую» – само по себе историческое явление. Во-первых, это самая крупномасштабная постройка в атомной сфере. А во-вторых, это единственный проект в атомной мировой промышленности, создающийся по схеме «строй-владей-эксплуатируй» («Build – Operate – Own»). Иными словами, возводящая АЭС российская компания «Росатом» становится полноправным владельцем электростанции и может продавать вырабатываемое электричество по гарантированной цене и объему.

Выгоды для Турции

Теперь перейдем к преимуществам для каждой из сторон. В российском сегменте СМИ устоялось мнение, что АЭС больше нужна Турции. Действительно, выгоды Турции очевидны.

Ведь это первая атомная станция для этого государства. Она на 10 процентов обеспечит страну на берегу Босфора электричеством и может покрыть полностью нужды огромного мегаполиса Стамбула. Атомная энергия диверсифицирует энергопотребление, помогая снизить потребление на 100 лет экологически вредного угля и нефти.

С финансовой точки зрения Анкара тоже оказывается в весьма выгодной ситуации. Спонсировать возведение объекта стоимостью в $20 млрд будет российская сторона. Поставки топлива тоже берет на себя «Росатом». Под «Аккую» созданы порядка 4 тысяч рабочих мест, что крайне важно для растущего населения Турции. В технологическом смысле с завершением строительства АЭС в Турции появляется еще одна высокотехнологичная область вдобавок к машиностроению и ВПК. Как только электростанция выйдет на окупаемость, Анкара с каждого энергоблока будет получать 20% чистой прибыли в течение 80-100 лет.

Плюсы для России

В плюсе останется и «Росатом». Еще одна атомная электростанция за рубежом и в стране Ближнего Востока – заявка для захода на местные рынки. Например, в Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Иорданию, Ирак и другие страны. С новой схемой «Build–Operate –Own» компаниям из США и Франции будет нелегко конкурировать с «Росатомом».

Конечно, правы те, кто говорит о «финансовом бремени» российской компании, который перекладывается на российский бюджет. Однако любой мало-мальски понимающий в бизнесе человек скажет, что любое предпринимательство – риск.

Есть разные виды риска. В данном случае он оправданный, поскольку проект «Аккую» для Турции стратегический. Анкара не будет в ущерб себе сворачивать его.

Проект будет окупаемым. «Росатом» в обмен на свои риски получает контроль над единственной АЭС Турции. Турецкая компания ТЕТАШ будет гарантированно покупать 70% электричества с первого и второго реакторов, и еще 30% – c двух других. Причем закупочная цена зафиксирована на уровне 12,36 цента США за киловатт в час на 15 лет, что даже выше средней цены электричества. При растущем предложении энергии в мире и повышении роли возобновляемых источников можно ожидать, что общемировые цены будут падать.

Так что, фиксируя цену, «Росатом» в любом случае останется в выигрыше. Новые рабочие места под Мерсином помогут и в трудоустройстве российских высококвалифицированных специалистов, ищущих работу. На протяжении всей жизни АЭС ей понадобится техподдержка. И таковую смогут оказать российские эксперты.

Критики проекта в России утверждают, что, строя АЭС чужой стране, Москва становится зависимой от Анкары. Здравая же логика подсказывает, что в не меньшей зависимости оказывается и турецкая сторона. Разве выгодно вашей стране ругаться или шантажировать компанию, которая дает вам 10% топлива, поставляет ядерное топливо и, более того, владеет АЭС?

Политический контекст

Если говорить о политической стороне вопроса, то реализация АЭС «Аккую» доказывает крайне высокий уровень доверия между Кремлем и Долмабахче, лично между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Речь не идет о покупке одной партии оружия или тонны томатов, а о вековом проекте. Весьма символично, что Турция и Россия недавно отмечали 100-летие установления Московского договора, закрепляющего добрососедские отношения.

Соглашение появилось по итогам кровопролитной Первой мировой войны. Но она не помешала СССР и Турецкой республике на долгие годы плодотворно кооперировать. Российские эксперты весьма к месту напоминают, что первые текстильные заводы для Турции строили именно советские рабочие. История повторяется. Тесное политико-экономическое сотрудничество современной России и Турции началось тоже с кризиса – после крушения Су-24 в 2015 году.

В общем и целом, АЭС «Аккую» станет еще одним удачным экономическим проектом, связывающим партнерскими узами Москву и Анкару, пойдет на пользу народам обеих стран и станет фундаментом для укрепления двусторонних связей. В лице Турции Россия получит еще одного крепко стоящего на ногах и самостоятельного партнера, а Турция диверсифицирует свои внешние связи и снизит зависимость от натовских партнеров.