Российские ученые разработали вакцину от коронавируса для животных «Карнивак-Ков». Это первый подобный препарат в мире, цитирует «Медуза» заместителя главы Россельхознадзора Константина Савенкова.

По его словам, вакцину изобрел ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Клинические испытания препарата начались в октябре 2020 года: его тестировали на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных. «У всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», – пояснил Савенков, добавив, что иммунитет, формирующийся после вакцинации, составляет не менее шести месяцев.

Массовое производство вакцины для животных может начаться уже в апреле. В реестре лекарственных средств Россельхознадзора указано, что сыворотка предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Выпускаться он будет в упаковках на 1, 50, 100 и 200 доз.

По словам представителя Россельхознадзора, интерес к препарату уже проявляли компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.

Всего в России официально были зафиксированы лишь два случая коронавирусной инфекции у животных – у кошек в Москве и Тюмени. За последний месяц Всемирная организация здравоохранения животных сообщала о единичных случаях заболевания COVID-19 у животных в Мексике, Италии, Аргентине и Эстонии.

В конце 2020 года после обнаружения у более 200 жителей Дании коронавируса, мутировавшего у норок, в стране убили около 15,4 миллиона этих животных. Решение об истреблении зверьков, в том числе здоровых, власти страны приняли для предотвращения распространения инфекции. Дания является крупнейшим в мире экспортером норки.