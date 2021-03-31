Портрет султана Османской империи Сулеймана I Великолепного ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Великобритании за £350 тысяч (4 миллиона турецких лир), сообщает агентство Anadolu.

Картина, написанная в XVI веке, была продана по цене в 4 раза выше стартовой. На холсте размером в 22,7 на 17,5 см изображен 43-летний правитель османского государства Сулейман.

Портрет сделан предположительно вскоре после победы над флотом крестоносцев в морском сражении у Превезы и успешных операций против сефевидов в Ираке. Сулейман Великолепный правил почти полвека – с 1520 по 1566 год.

По данным организаторов аукциона, картина является подобием двух портретов, написанных в тот же период: портрета, приписываемого Кристофано Дель 'Альтиссимо из флорентийской галереи Уффици, и портрета эрцгерцога Фердинанда II, выставленный в Художественно-историческом музее Вены.

По словам представителей Sotheby's, произведение «открывает окно в историю о художественных обменах между Венецией и османами в 1530-х».

Картина с XIX века хранилась в частной коллекции одной из французских семей.

На торгах в среду также был выставлен портрет дочери Сулеймана Михримах Султан, написанный венецианским художником XVI века Тицианом. Картина была продана покупателю за £60 тысяч.