КУЛЬТУРА
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Портрет султана Сулеймана Великолепного продан на Sotheby's за £350 тысяч
Помимо портрета Сулеймана I на аукционе Sotheby's также был выставлен портрет его дочери Михримах Султан, написанный Тицианом
Портрет султана Сулеймана Великолепного продан на Sotheby's за £350 тысяч
Фото: АА / AA
31 марта 2021 г.

Портрет султана Османской империи Сулеймана I Великолепного ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Великобритании за £350 тысяч (4 миллиона турецких лир), сообщает агентство Anadolu.

Картина, написанная в XVI веке, была продана по цене в 4 раза выше стартовой. На холсте размером в 22,7 на 17,5 см изображен 43-летний правитель османского государства Сулейман.

Портрет сделан предположительно вскоре после победы над флотом крестоносцев в морском сражении у Превезы и успешных операций против сефевидов в Ираке. Сулейман Великолепный правил почти полвека – с 1520 по 1566 год.

По данным организаторов аукциона, картина является подобием двух портретов, написанных в тот же период: портрета, приписываемого Кристофано Дель 'Альтиссимо из флорентийской галереи Уффици, и портрета эрцгерцога Фердинанда II, выставленный в Художественно-историческом музее Вены.

По словам представителей Sotheby's, произведение «открывает окно в историю о художественных обменах между Венецией и османами в 1530-х».

Картина с XIX века хранилась в частной коллекции одной из французских семей.

На торгах в среду также был выставлен портрет дочери Сулеймана Михримах Султан, написанный венецианским художником XVI века Тицианом. Картина была продана покупателю за £60 тысяч.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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