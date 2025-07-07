ТУРЦИЯ
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Министры Фидан и Лавров обсудили израильскую агрессию
Министры Турции и России обсудили ситуацию в Афганистане, ядерную деятельность Ирана и растущую агрессию Израиля
Министры Фидан и Лавров обсудили израильскую агрессию
Хакан Фидан и Сергей Лавров / AA
7 июля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС в Бразилии.

Стороны обсудили двусторонние политические и экономические вопросы, сотрудничество в энергетической сфере, а также ключевые региональные проблемы, включая эскалацию израильской агрессии, ситуацию в секторе Газа, иранскую ядерную программу и обстановку в Афганистане.

Хакан Фидан также встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, обсудив ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

Саммит БРИКС, начавшийся в воскресенье, объединяет лидеров крупнейших развивающихся экономик для обсуждения глобальной безопасности, реформы управления и сотрудничества стран Глобального Юга.

БРИКС включает в себя давних членов — Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, а также ряд недавно присоединившихся стран. Турция подала заявку на вступление в объединение и получила специальное приглашение на саммит в этом году.

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