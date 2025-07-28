Ведущие израильские правозащитные организации B’Tselem и Physicians for Human Rights заявили, что Израиль совершает геноцид против палестинцев в секторе Газа. В опубликованных в понедельник отчетах они обвинили правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в целенаправленных атаках на гражданское население и систематическом уничтожении палестинского народа, призвав западных союзников Израиля выполнить свои юридические и моральные обязательства, чтобы остановить это.

B’Tselem и PHR задокументировали массовые убийства женщин, детей и пожилых людей, принудительное изгнание, голод и разрушение инфраструктуры, лишающие палестинцев доступа к здравоохранению, образованию и базовым правам.

«То, что мы видим, — это явная и намеренная атака на гражданских лиц с целью уничтожения группы людей. [...] Каждый человек должен спросить себя: что бы ты сделал перед лицом геноцида?», — заявила директор B’Tselem Юли Новак, подчеркнув, что «геноцид — это не просто уголовное преступление, а сложное социально-политическое явление», признание которого в Газе должно состояться вне зависимости от вердикта международного суда.

PHR в своем отчете сосредоточилась на разрушении системы здравоохранения в Газе, что, по словам директора организации Гая Шалева, само по себе нарушает статью 2c Конвенции о геноциде, запрещающую «создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение»

Отчет PHR фиксирует отсутствие медицинской помощи, гибель медиков и уничтожение инфраструктуры, включая отсутствие аппаратов МРТ, что приведет к долгосрочным последствиям даже после прекращения огня. «Израиль не может утверждать, что не осознавал последствий своих действий», — констатирует Шалев.

Обе организации указали на доказательства намеренного геноцида, включая публичные заявления израильских политиков и военных, называвших палестинцев «человекоживотными» и отрицающих наличие гражданских лиц в Газе.

Число жертв в секторе приближается к 60 тысячам, что составляет более 2,5% довоенного населения. Новак предупредила, что геноцид может распространиться на Западный берег, где с октября 2023 года убито около 1000 палестинцев и более 40 тысяч были изгнаны, что указывает на нарастающую кампанию этнических чисток.