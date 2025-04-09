ПОЛИТИКА
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США хотят вернуть детский труд?
Республиканские штаты хотят ослабить законы, запрещающие нанимать детей и заставлять их работать в ночные часы
США хотят вернуть детский труд?
США всерьез хотят легализовать детский труд / Reuters
9 апреля 2025 г.

Власти республиканских штатов, включая Флориду, хотят ослабить законы о детском труде, чтобы снять запрет на найм детей младше 16 лет и запрет на работу детей в ночные часы. Как пишет Financial Times (FT), местные корпорации уже давно настаивают на том, чтобы отменить законы о запрете детского труда. Но эксперты предупреждают — этот шаг может отбросить США на 200 лет назад во времени.

Один из законопроектов, внесенных во Флориде, предлагает разрешить работодателям нанимать подростков в возрасте 16 и 17 лет на работу в ночное время — после 23:00 и до 6:30 утра, даже если на следующий день у них занятия в школе. 

Также предполагается отменить ограничение на количество рабочих часов в неделю в учебный период и устранить обязательный перерыв после четырех часов работы. Эти послабления коснутся и 14–15-летних, если они обучаются дома, в виртуальной школе или уже окончили школу.

Сенатор-республиканец Джей Коллинз, автор законопроекта, утверждает, что его инициатива лишь приводит законодательство штата в соответствие с федеральным законом 1938 года. Он считает, что таким образом подростки смогут развить навыки самоуправления, а родители получат больше контроля. «Родители лучше всех знают, что нужно их детям», — заявил Коллинз.

Тем не менее многие задаются вопросом, зачем родителям позволять детям работать в ночную смену перед учебой. Противники закона считают, что особенно пострадают дети из малообеспеченных семей, где родители отсутствуют или не справляются. Такие подростки могут оказаться под давлением со стороны работодателей и согласиться на тяжелые условия, чтобы не потерять работу. Это поставит под угрозу их образование — часто единственный путь к лучшему будущему. 

По данным Florida Policy Institute, почти 20% учащихся школ штата уже сейчас считаются «хронически отсутствующими» — то есть пропускают более 21 дня в год.

Одна молодая женщина, выступая на слушаниях, рассказала, как с 15 лет работала и подвергалась эксплуатации на всех рабочих местах. «Я ничего не говорила родителям. Просто хотела им помочь», — призналась она. Несмотря на ее слова, законодатели поддержали инициативу. Законопроекту еще предстоит пройти несколько этапов.

Ученые также предупреждают: ночные смены вредны для здоровья, особенно подростков. Исследования связывают ночную работу с повышенным риском диабета и рака. Подростковый мозг особенно нуждается во сне для полноценного развития и обучения.

Флорида — не исключение. С 2021 года в 31 штате США были внесены законопроекты, направленные на ослабление норм, защищающих детей на работе. 


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