ТУРЦИЯ
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Токаев летит в Анкару
Казахстан и Турция намерены расширить свое стратегическое партнерство
Токаев летит в Анкару
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25 июля 2025 г.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля прибудет с официальным визитом в Турцию. В Анкаре он проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Главы государств примут участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. В центре повестки — укрепление экономических и инвестиционных связей, расширение гуманитарного сотрудничества и общее углубление партнерства.

По итогам встречи ожидается подписание пакета двусторонних соглашений. Визит состоится по приглашению президента Эрдогана.

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