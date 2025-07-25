Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июля прибудет с официальным визитом в Турцию. В Анкаре он проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Главы государств примут участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. В центре повестки — укрепление экономических и инвестиционных связей, расширение гуманитарного сотрудничества и общее углубление партнерства.

По итогам встречи ожидается подписание пакета двусторонних соглашений. Визит состоится по приглашению президента Эрдогана.