Palestine Action выиграла судебную заявку
Британский суд разрешил оспорить запрет антивоенного движения, приравненного властями к ДАЕШ и «Боко Харам»
Противники геноцида палестинцев протестуют против израильской военной кампании / Reuters
30 июля 2025 г.

Соучредительница антивоенного движения «Действие за Палестину» (Palestine Action) Худа Аммори выиграла заявку на судебное разбирательство против решения британского правительства о запрете пропалестинской организации в соответствии с антитеррористическим законодательством, сообщают местные СМИ.

Высокий суд Лондона разрешил Аммори, основавшей Palestine Action в 2020 году, подать заявление о судебном пересмотре. Судья Мартин Чемберлен признал ее доводы о том, что запрет группы является «непропорциональным вмешательством» в право на свободу выражения, «обоснованно аргументированными».

Адвокаты Худы Аммори заявили на слушаниях в Лондоне, что запрет «Действие за Палестину», приравнивающий организацию к таким группировкам, как ДАЕШ и «Боко Харам», является «отвратительным» и «авторитарным и вопиющим злоупотреблением властью».

Министр внутренних дел Иветт Купер объявила 23 июня в парламенте о намерении запретить «Действие за Палестину». Запрет связан с инцидентом 20 июня, когда активисты проникли на крупнейшую авиабазу Великобритании — RAF Brize Norton — и повредили два военных самолета. Они заявили, что база используется для поддержки оккупации палестинских территорий. В связи с инцидентом полиция арестовала шесть человек.

Запрет, вступивший в силу 5 июля, классифицирует движение «Действие за Палестину» как террористическую организацию, что делает членство в ней уголовным преступлением с наказанием до 14 лет тюремного заключения. Аммори ранее безуспешно пыталась приостановить запрет, но ее апелляция была отклонена.

Решение суда позволяет начать полноценное судебное разбирательство, которое может изменить статус антивоенного движения в Великобритании.

