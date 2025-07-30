Соучредительница антивоенного движения «Действие за Палестину» (Palestine Action) Худа Аммори выиграла заявку на судебное разбирательство против решения британского правительства о запрете пропалестинской организации в соответствии с антитеррористическим законодательством, сообщают местные СМИ.

Высокий суд Лондона разрешил Аммори, основавшей Palestine Action в 2020 году, подать заявление о судебном пересмотре. Судья Мартин Чемберлен признал ее доводы о том, что запрет группы является «непропорциональным вмешательством» в право на свободу выражения, «обоснованно аргументированными».

Адвокаты Худы Аммори заявили на слушаниях в Лондоне, что запрет «Действие за Палестину», приравнивающий организацию к таким группировкам, как ДАЕШ и «Боко Харам», является «отвратительным» и «авторитарным и вопиющим злоупотреблением властью».