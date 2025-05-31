ПОЛИТИКА
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Швеция ужесточает правила в Балтике
С 1 июля Швеция начнет собирать данные о страховании всех иностранных судов в своих водах, чтобы усилить контроль над теневым флотом России
Швеция ужесточает правила в Балтике
Швеция объявила о новых мерах против российского теневого флота / Reuters
31 мая 2025 г.

Правительство Швеции объявило о новых мерах против так называемого российского теневого флота. С 1 июля Служба береговой охраны и Морская администрация начнут собирать данные о страховании не только судов, заходящих в шведские порты, но и всех, кто проходит через территориальные воды и исключительную экономическую зону страны. Об этом сообщает AP.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон пояснил, что инициатива направлена на усиление шведского присутствия в Балтийском море и будет иметь сдерживающий эффект.

«Это также предоставляет Швеции и нашим союзникам важную информацию о судах, которая может быть использована в качестве основы для пополнения санкционных списков еще большим количеством судов теневого флота», — заявил он.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер подчеркнул, что речь идет не только о наблюдении, но и о противодействии судам с неясной собственностью, устаревшими техническими характеристиками и отсутствием легального страхования.

«Мы считаем, что эта мера должна оказать как превентивное сдерживающее воздействие на суда, входящие в российский теневой флот, так и послужить основой для принятия других мер», — отметил он в эфире шведского радио Ekot.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия начала сопровождать свои танкеры военными кораблями в Финском заливе.

По оценкам экспертов, в распоряжении Москвы находится от нескольких сотен до тысячи танкеров, которые используются для обхода западных санкций и экспорта нефти по серым схемам. Эти суда часто не имеют международной страховки и зарегистрированы на анонимных владельцев.

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