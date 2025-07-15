Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай, сообщили в российском ведомстве. Визит приурочен к заседанию Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По данным МИД РФ, Лавров передал китайскому лидеру «дружеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина». В ходе переговоров обсуждалась повестка двусторонних политических контактов, включая подготовку к визиту Путина в Китай.

Как ожидается, президент России примет участие в саммите ШОС, а также проведет переговоры с Си Цзиньпином и посетит торжества 3 сентября, приуроченные к годовщине победы над Японией во Второй мировой войне.

Визит российского министра в Китай стал продолжением трехдневной поездки в Северную Корею, где Лавров встретился с руководством страны.