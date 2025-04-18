В нашумевшем соглашении о редкоземельных металлах Украины появились первые подвижки: Вашингтон и Киев подписали меморандум о намерении заключить эту сделку.

В документе отмечается, что с февраля 2022 года США оказали значительную финансовую и материальную поддержку Киеву и хотели бы иметь возможность инвестировать «в свободную, суверенную и безопасную Украину». Отдельно прописано намерение властей двух стран основать специальный фонд, средства которого пойдут на восстановление государства после завершения войны.

«В связи с этим правительства США и Украины заключают этот меморандум о намерениях, чтобы оперативно продвинуться к заключению необходимых документов, закрепляющих экономическое партнерство между народами Америки и Украины и создать реконструкционный инвестиционный фонд», — говорится в документе.

Ожидается, что переговорные группы отчитаются о прогрессе к 26 апреля «с целью завершить обсуждения к этой дате» и подписать соглашение как можно скорее. Американский президент Дональд Трамп также считает, что процесс не стоит затягивать: «У нас есть соглашение по полезным ископаемым, которое, как я полагаю, будет подписано скоро, в следующий четверг».

Соглашение об украинских редкоземельных металлах вызвало серьезные споры между американским и украинским руководствами. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, чтобы в сделке были прописаны гарантии безопасности для страны. Лидер США Дональд Трамп выступил против письменных обязательств, подчеркивая, что сам факт присутствия в Украине американских инвесторов — уже гарантии, необходимые Киеву.

Глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко рассказал TRT на русском о главных проблемах этого соглашения.

— Стоит ли ждать подписания документа в ближайшее время?

— В меморандуме говорится о том, что подписание соглашения планируется. Но Трамп любит ставить дедлайны, и ему важно подписание документа до конца апреля. Сделку о природных ископаемых Украины Трамп сможет преподнести как конкретное достижение к 100 дням своего президентства.

Если будет найдено взаимоприемлемое решение по спорным вопросам, то тогда удастся подписать соглашение к четвергу. У меня такой уверенности нет, но раз уж дедлайн установлен, то переговорщики будут стремиться найти компромиссы к заявленной дате.

— Для чего нужен меморандум?

— Это была инициатива американской стороны. Это такой промежуточный результат, который важен для дальнейшего продолжения переговоров. Определенный прогресс в переговорах есть, и его решили закрепить.

Возможно, для американских переговорщиков было важно показать Трампу, что переговоры идут успешно и есть предварительные результаты. В этом главный смысл. Но и Украину этот меморандум также устраивает. Киев показал свою конструктивность, готовность к компромиссному соглашению с выходом в дальнейшем на полноценный договор.

— Есть ли шанс, что какие-то гарантии безопасности все-таки будут прописаны в этом соглашении?

— Нет. Могут быть какие-то пункты, которые будут гарантировать Украине американские инвестиции и их защиту. Но не будет такого, что США заявят о готовности воевать с Россией, если будет новое нападение на Украину.

Насколько я знаю, максимум, на что надеялась украинская сторона, когда ставила вопрос о гарантиях безопасности, это подписание отдельного соглашения с США о сотрудничестве в сфере безопасности и стратегическом партнерстве между странами. Чтобы было заявлено, что Украина является союзником США вне НАТО.

— Какая тогда цель Украины?

— Украина будет пытаться увязать это соглашение с поставками стране оружия. И тут скрывается главное противоречие. Интерес Трампа в том, чтобы украинское руководство признало полученную ранее американскую помощь в качестве долга. Это неприемлемо.

Американская сторона уже готова сократить сумму с 350 млрд долларов, что не соответствует объему реальной помощи США, до 100 млрд долларов. Но признание этой помощи в качестве долга стало бы крайне негативным прецедентом. Решение об этой поддержке принималось Конгрессом США, средства выделялись безвозмездно.

Сейчас Киев предлагает другой сценарий: брать в долг американское оружие, за которое будет расплачиваться своей долей в этом соглашении. То есть часть украинских стратегических активов станет залогом для американской военной и экономической помощи Украине.

— Согласятся на это американцы?

— Ответа на этот вопрос я не знаю. Это предмет переговоров, и сложно сказать, удастся ли об этом договориться.

— После подписания меморандума изменится ли риторика Трампа по отношению к Украине?

— Риторика Трампа, конечно, заслуживает внимания, но надо делать поправку на конкретные действия. Риторика — лишь индикатор тенденции двусторонних отношений. Но я бы сейчас меньше всего обращал на нее внимание.

В один день Трамп называет Зеленского «диктатором без выборов», а потом заявляет, что не помнит об этом. Потом он говорит, что президент Украины несет ответственность за начало войны в стране, но затем подчеркивает, что так не считает. То есть риторика уже меняется.

Поэтому, конечно, если будет подписано это соглашение, то можно будет услышать позитивные заявления США в отношении Киева. Но важно понимать другое: США при Трампе не будут стратегическим партнером Украины.

Возможно, удастся договориться, чтобы страна получала спутниковые разведывательные данные и покупала вооружение. Но прежние партнерские отношений между Киевом и Вашингтоном, к сожалению, пока не предвидятся.