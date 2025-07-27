В США умер Джозеф Чуба, осужденный на 53 года за убийство 6-летнего палестино-американского мальчика Вади Альфайюми и ранение его матери. Чуба напал на них в октябре 2023 года вскоре после начала израильских ударов по Газе. По данным полиции, причиной нападения стала ненависть к мусульманам.

Чуба скончался в четверг в тюрьме штата Иллинойс, сообщает Chicago Sun-Times со ссылкой на шерифа округа Уилл. Комментариев от правоохранителей не поступило. «Умер этот одержимый ненавистью убийца, но сама ненависть все еще жива», — заявил глава чикагского офиса Совета по американо-исламским отношениям Ахмед Рехаб.

На суде были представлены свидетельства матери мальчика Ханан Шахин и ее звонок в 911, а также видеозаписи полиции и фото с места преступления. По версии обвинения, Чуба выгнал женщину с сыном из дома, который сдавал им в аренду, со словами, что «мусульманам здесь не место», а затем нанес ребенку 26 ножевых ранений.

Альфайюми с матерью арендовали комнату в доме Чубы в городе Плейнфилд, в 60 км от Чикаго. Город, где проживает многочисленная палестинская община, особенно тяжело воспринял трагедию — в честь погибшего мальчика местные власти назвали парк.