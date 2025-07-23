Госдепартамент США обрушился с критикой на Евросоюз, назвав его законы по регулированию интернета «оруэлловскими» и «цензурой под видом свободы слова». В официальной публикации ведомства говорится: «Тысячи людей осуждены за критику своих правительств. Это не свобода, а подавление».

Вашингтон напрямую увязал эту критику с Законом о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в ЕС в 2022 году.

«DSA защищает не пользователей, а политиков от собственного народа», — заявили в Госдепе.

Американские интернет-гиганты, такие как Meta и X, уже столкнулись с судебными исками в Европе из-за нарушений этого закона. Эта атака — продолжение линии администрации Дональда Трампа. Еще в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резкой речью в Мюнхене, обвинив европейские страны в отказе от собственных принципов. Он заявил, что угрозы демократии исходят не только извне, но и изнутри — от самих властей ЕС.

По мнению Вэнса, Европа закрывает глаза на общественное недовольство миграцией и подавляет свободу слова. Он привел пример из Великобритании: суд осудил ветерана за тихую молитву у абортной клиники. Вэнс заявил, что даже в частных домах религиозные британцы якобы боятся молиться.

Речь Вэнса вызвала резкую реакцию. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил: «Намек на сравнение Европы с диктатурами недопустим». Однако кандидат в канцлеры от ультраправой партии «Альтернатива для Германии‎» (АдГ)‎ Алис Вайдель горячо приветствовала выступление Вэнса и даже встретилась с ним. Ультраправые силы по всей Европе также поддержали заявление Госдепа, отмечая, что новые европейские меры направлены на подрыв свободы слова.

Тем временем США не замечают собственных нарушений свободы слова: с апреля Госдеп по поручению Марко Рубио усилил контроль за высказываниями иностранцев в соцсетях. Консульствам США по всему миру поручено искать признаки «враждебности к американским ценностям» у соискателей виз. Кроме того, администрация Трампа выгнала из пресс-пула журналистов Wall Street Journal (WSJ) и AP из-за их заметок, которые не понравились президенту.





