Вашингтон потребовал от Израиля прекратить удары по югу Сирии. В ответ Тель-Авив пообещал остановить авиаудары к вечеру 15 июля, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации.

Ранее израильская армия нанесла серию атак по сирийской провинции Сувейда. Израиль объяснил удары тем, что он якобы «защищал друзов» — этническую группу, проживающую как в Сирии, так и в Израиле, на оккупированных Голанских высотах. Удары привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей и сирийских солдат.

14 июля израильские военные заявили, что нанесли несколько ударов по сирийским танкам, приближавшимся к Сувейде, «чтобы предотвратить их прибытие в этот район», поскольку они могут представлять угрозу для Израиля. Тель-Авив заявил, что не позволит сирийским военным укрепиться на юге Сирии — это мешает планам Израиля по оккупации этой территории.

Однако США не одобрили действия своего союзника и резко отреагировали, отмечает Axios. По его данным, администрация Дональда Трампа призвала Тель-Авив немедленно остановить эскалацию против Сирии.

Посол США в Сирии Том Баррак заявил, что Соединенные Штаты находятся в контакте со всеми сторонами, «чтобы добиться спокойствия и интеграции».

МИД Сирии назвал действия Израиля актом агрессии. Ведомство подтвердило гибель военнослужащих, сотрудников служб безопасности и мирных жителей, но не уточнило число погибших. Сирия заявила о своем праве защищать территорию любыми средствами, допустимыми международным правом. Дамаск также обратился к ООН с требованием осудить израильские нападения.

Администрация президента Сирии заявила, что страна предпримет юридические действия против «любого, кто будет уличен в нарушениях или злоупотреблениях, независимо от его звания или должности».

Министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра 15 июля заявил о полном прекращении огня и сказал, что правительственные силы откроют огонь только в ответ на обстрел.

Абу Касра также заявил, что военной полиции приказано развернуться в Сувейде, чтобы «контролировать поведение военных и привлекать нарушителей к ответственности», — сообщает государственное информационное агентство SANA.





