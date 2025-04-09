ПОЛИТИКА
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Азербайджан поддержал ТРСК
Президент Ильхам Алиев заявил о поддержке признания независимости Турецкой Республики Северного Кипра вопреки двойным стандартам Запада
Азербайджан поддержал ТРСК
Ильхам Алиев / Президент Азербайджана
9 апреля 2025 г.

Азербайджан сыграл ключевую роль в предоставлении Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) статуса наблюдателя в Организации тюркских государств и продолжит поддерживать ее полноценное международное признание. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме «К новому миропорядку» в Университете АДА.

«Мы относимся к тем странам, которые активно выступают в защиту этого вопроса. Президент [ТРСК Эрсин] Татар был приглашен на неформальный саммит в городе Шуша и принял в нем участие. Там же развевался флаг Северного Кипра», — отметил Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул последовательную позицию своей страны в отношении ТРСК: «Мы всегда рядом с нашими братьями. Наша политика всегда была ясной. У нас нет другой повестки дня в этом вопросе. Мы думаем только о том, как можем помочь нашим братьям, чтобы они могли сохранить свое государство. Они заслужили это историей и своими делами».

Алиев указал на двойные стандарты международного сообщества в кипрском вопросе, напомнив о референдуме по объединению острова: «Турецкий Кипр проголосовал за объединение, а представители греков-киприотов проголосовали против. Посмотрите, что произошло? Греческий Кипр был принят в Европейский Союз. Это справедливо?»

«То есть это был наглядный пример двойных стандартов, и политики не хотят об этом говорить. То есть они не хотят головной боли, потому что если они будут об этом говорить, то у них могут возникнуть и другие неприятные проблемы», — добавил президент Азербайджана.

В завершение Алиев заверил: «Я хочу заверить наших братьев на Северном Кипре, что мы всегда будем с ними, чтобы их страна утвердилась как независимое государство и была признана международной общественностью».

Президент ТРСК Эрсин Татар приветствовал заявление своего азербайджанского коллеги. «Мы очень рады заявлению президента Азербайджана. Искренне благодарен Ильхаму Алиеву за сильную поддержку ТРСК», — отметил Татар.

Лидер Северного Кипра выразил удовлетворение развитием связей с Азербайджаном, подчеркнул общность ценностей и нерушимость уз, соединяющих два народа. Он выразил надежду на то, что братство и сотрудничество ТРСК и Азербайджана продолжится в веках.

Ранее Эрсин Татар уже высоко оценивал поддержку Азербайджаном полноправного членства ТРСК в Организации тюркских государств.

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