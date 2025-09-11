США практически перестали координировать санкционные меры против российской нефти с Европой. Однако разногласия между ними уже повлияли на отношения индийских импортеров с российскими поставщиками. Об этом сообщили Reuters трейдеры, участвующие в поставках сырья.

По их данным, индийские НПЗ добиваются увеличения скидки до $10 за баррель по отношению к эталонному сорту Brent. Это связано с ростом потенциальных рисков и усилением банковского контроля. Сейчас контракты заключаются со скидкой $2–3 за баррель, но индийская сторона настаивает на более глубокой корректировке.

Российские компании считают такие требования завышенными. По словам трейдеров, поставщики угрожают перенаправить часть октябрьских грузов в Китай, что приведет к снижению объемов поставок в Индию.

Brent в четверг торговался по $67,4 за баррель. Если индийцам удастся добиться скидки, цена российской нефти окажется ниже потолка в $60, установленного странами «большой семерки» и ЕС в декабре 2022 года. С октября потолок изменится и составит $47,60 за баррель. Даже при новой скидке российская нефть будет стоить на $10 выше этого уровня.