США практически перестали координировать санкционные меры против российской нефти с Европой. Однако разногласия между ними уже повлияли на отношения индийских импортеров с российскими поставщиками. Об этом сообщили Reuters трейдеры, участвующие в поставках сырья.
По их данным, индийские НПЗ добиваются увеличения скидки до $10 за баррель по отношению к эталонному сорту Brent. Это связано с ростом потенциальных рисков и усилением банковского контроля. Сейчас контракты заключаются со скидкой $2–3 за баррель, но индийская сторона настаивает на более глубокой корректировке.
Российские компании считают такие требования завышенными. По словам трейдеров, поставщики угрожают перенаправить часть октябрьских грузов в Китай, что приведет к снижению объемов поставок в Индию.
Brent в четверг торговался по $67,4 за баррель. Если индийцам удастся добиться скидки, цена российской нефти окажется ниже потолка в $60, установленного странами «большой семерки» и ЕС в декабре 2022 года. С октября потолок изменится и составит $47,60 за баррель. Даже при новой скидке российская нефть будет стоить на $10 выше этого уровня.
США не поддержали решение ЕС о переходе к плавающему ограничению. Но именно европейские компании контролируют морское страхование, и поставщики российской нефти, прибегающие к их услугам, обязаны продавать сырье по цене ниже потолка.
Представитель Еврокомиссии сообщил Reuters, что Брюссель стремится согласовать новые меры со всеми странами «семерки». Однако значительная часть поставок идет через теневой флот, который игнорирует западные требования.
Президент США Дональд Трамп призвал ЕС ввести 100% пошлины против Китая и Индии, чтобы вынудить их отказаться от закупок российской нефти. Он пообещал присоединиться к таким мерам и уже повысил пошлины для Индии до 50%.
ЕС в июле запретил покупку нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Мера вступит в силу в 2026 году. В 19 пакете санкций Брюссель также намерен ввести ограничения против ряда китайских НПЗ, работающих с теневым флотом.