Всю прошлую неделю в Украине творился хаос с закупками для нужд ВСУ. «Должны были подписать контракт на поставку дронов, и теперь не знаем, с кем подписывать, чтобы не пришлось потом экстренно возвращать деньги», — поделился на условиях анонимности основатель одного из украинских производителей дронов с изданием Forbes.

В центре скандала — Агентство оборонных закупок, ответственное за приобретение вооружений и военной техники для украинской армии. Оно было создано еще в 2022-м, но полноценно заработало только в 2023-м. Его появление служило единственной цели — отдалить от денежных потоков Министерство обороны, которое запятнало свою репутацию подозрениями в казнокрадстве.

Претензии к работе органа появились у министра обороны Рустема Умерова. Он сообщил, что не будет продлевать контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой, обвинив ее в задержках военных закупок и снабжении армии. При этом он хотел уволить ее еще в сентябре 2024 году, но был вынужден отступить под давлением международных партнеров и антикоррупционных органов.

На этот раз на сторону Умерова встал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, нельзя допустить даже малейшего промедления поставок на фронт. Новым директором АОЗ назначен руководитель Государственного оператора тыла (ДОТ) Арсен Жумадилов.



«По результатам прошлого года в Агентство оборонных закупок не приехало от запланированного 47% товаров, — заявил новый глава агентства. — То есть почти половина боеприпасов, мавиков, БПЛА и тому подобное. Не приехало согласно плану».

По его словам, это произошло из-за того, что люди, которые работают в Агентстве оборонных закупок, стали «частью нефункционирующей системы»: «Скандал возник из-за того, что проблема была известна уже давно. В узких кругах она очень широко обсуждалась. Если вы спросите и военное руководство, и политическое руководство, и людей, которые в этой сфере работают, они знали о том, что есть проблемы в АОЗ.

Кто виноват?

Перестановки в АОЗ бросили тень и на само Минобороны. В Центре противодействия коррупции заподозрили главу ведомства Рустем Умерова в злоупотреблении должностными полномочиями и обратились с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро.

В организации заявили, что Умеров отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта с директором агентства Мариной Безруковой еще на год. А также уволил двух членов Совета — Тараса Чмута и Юрия Джигиря, проголосовавших за это решение. В ЦПК посчитали, что эти совокупные действия говорят о намерениях министра уничтожить «главную реформу оборонных закупок — независимые закупочные агентства».

Если подозрения подтвердятся, то Умерову может грозить до шести лет лишения свободы. Это не первый министр, оказавшийся под подозрением НАБУ. Его предшественник Алексей Резников также покинул этот пост на фоне скандала с закупками.

Самый громкий случай связан с закупкой яиц для военнослужащих ВСУ по цене 17 гривен за штуку, в то время как розничная цена в то время составляла 7 гривен. Возглавлявший тогда оборонное ведомство Резников назвал ситуацию «технической ошибкой» и обвинил украинские СМИ в преувеличении проблемы.

Результатом стал ряд увольнений. Тогда в отставку ушли заместитель министра Вячеслав Шаповалов и директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. Чтобы избежать злоупотреблений в дальнейшем, Минобороны ввело предельные цены на продукты, выше которых поставщики не могут поставлять продукты военным.

Серьезные последствия

Суть конфликта между АОЗ и Минобороны — желание контролировать десятки миллиардов долларов, которые Украине предоставляют союзники: от НАТО и ЕС до «Рамштайна». Такое предположение в разговоре с TRT на русском сделал глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк.

«Это сумасшедшие деньги. И встал вопрос о том, кто будет ими распоряжаться», — считает эксперт. Собеседник агентства напомнил еще об одном скандале, который разгорелся осенью 2024 года из-за поставок бракованных артиллерийских мин. Сам Умеров признавал, что около 20% боеприпасов не срабатывают. А по информации генерала в отставке Сергея Кривоноса, ведомство закупало мины производства времен Второй мировой войны по цене €600 за штуку.

«Боеприпасы разрывались либо в стволах, либо перелетали или не долетали до цели, потому что они не соответствуют требованиям. То есть деньги, которые должны идти на закупку современного вооружения, не доходят до фронта. Это сплошная коррупция и мародерство на крови во время войны», — считает Романюк.

Дошло до того, что послы стран G7 выступили с заявлением, призвав оперативно разрешить ситуацию. «Вся эта история вокруг Минобороны и АОЗ, безусловно, плохо отражается на имидже Украины. Тем более в свете того, что страна заинтересована в непрекращающихся поставках военной помощи от США. Здесь может быть перейдена черта, после которой Владимиру Зеленскому будет сложно найти аргументацию в пользу Киева», — предупредил эксперт.

По его словам, самое главное — выстроить систему закупок, в которую власть не сможет вмешиваться. И именно с этой целью и было создано Агентство оборонных закупок. Он также допускает, что последствием последних скандалов могут стать отставки. Однако на этом должны настоять западные страны: «Это возможно, если команда Трампа выставит ультиматум руководству Украину: никакой помощи, пока не будет решен вопрос с коррупцией».

Отметим, западные страны не только активизировали военную поддержку Украины, но и серьезно усилили контроль над этими средствами. Именно по этой причине почти каждое расследовании в ведомстве становится публичным разбирательством. «Есть люди и компании, которые хотят заработать деньги, ведь все на войне зарабатывают. Но мы боремся с этим и будем бороться дальше», — отметил президент Владимир Зеленский. Он пообещал, что страна продолжит работу над сохранением доверия союзников.